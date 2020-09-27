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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Страсбур
Монако - Страсбур: обзор матча 27 сентября 2020
Монако
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 2
Завершен
Страсбур
9'
В. Бен-Йеддер
45+1'
Р. Агилар
53'
В. Бен-Йеддер
46'
М. Шахири
70'
Л. Ажорк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Страсбур
77'
Замена
К. Зохи
️️️️
И. Сиссоко
Замена
К. Матсима
️️️️
В. Бен-Йеддер
72'
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
С. Фабрегас
72'
71'
Замена
И. Саади
️️️️
А. Томассон
70'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Ажорк
Красная карточка
А. Дисаси
67'
Замена
С. Диоп
️️️️
Ю. Фофана
64'
Замена
Э. Матацо
️️️️
С. Йоветич
61'
61'
Замена
С. Прсич
️️️️
А. Джику
60'
Желтая карточка
А. Томассон
Вторая желтая
О. Чуамени
55'
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
53'
46'
ГОЛ! 2:1!
М. Шахири
Пас отдал
Л. Ажорк
46'
Замена
М. Шахири
️️️️
Ж. Беллегард
46'
Замена
Д. Ленар
️️️️
М. Уорис
ГОЛ! 2:0!
Р. Агилар
Пас отдал
Ф. Балло-Туре
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
40'
Желтая карточка
О. Чуамени
21'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-2-3
23
Леком
97
Балло-Туре
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Агилар
14
Чуамени
4
Фабрегас
24
Фофана
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
3-3-1-1-2
21
Камара
3
Симакан
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
27
Беллегард
28
Томассон
20
Уорис
19
Ажорк
4
Фабрегас
4
Бьянсон
4
Бьянсон
4
Фабрегас
9
Йоветич
8
Матацо
8
Матацо
9
Йоветич
24
Фофана
10
Диоп
10
Диоп
24
Фофана
10
Бен-Йеддер
5
Матсима
5
Матсима
10
Бен-Йеддер
27
Беллегард
11
Шахири
11
Шахири
27
Беллегард
20
Уорис
14
Ленар
14
Ленар
20
Уорис
4
Джику
14
Прсич
14
Прсич
4
Джику
28
Томассон
9
Саади
9
Саади
28
Томассон
28
Сиссоко
9
Зохи
9
Зохи
28
Сиссоко
Остались в запасе
Монако
Страсбур
7
Анри Оникуру
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
99
Радослав Майецки
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
19
Антони Каси
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
99
Радослав Майецки
ВР
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Монако - Страсбур
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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