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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Баия
Атлетико Паранаэнсе - Баия: обзор матча 27 сентября 2020
Атлетико Паранаэнсе
27.09.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Баия
70'
Кристиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Баия
87'
Замена
R.
️️️️
R.
Замена
Раванелли
️️️️
Л. Читтадини
85'
83'
Пенальти не реализован!
Клайсон
72'
Замена
Росси
️️️️
Рамирес
71'
Замена
M. Antonio
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
Кристиан
Пас отдал
Абнер
70'
Замена
Жоржиньо
️️️️
J.
62'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
П. Габриэл
61'
Желтая карточка
Т. Хелено
57'
Желтая карточка
J.
53'
46'
Замена
Клайсон
️️️️
Ã.
40'
Желтая карточка
М. Салданья
33'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
Желтая карточка
Эрик
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
7
Педро Габриэл
ЛВ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
5
Wellington
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
2
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
40
Грегоре
ОП
7
Рамирес
ЦП
9
Жилберто
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
14
Ernando
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
13
Жандрей
ВР
5
Лукас Халтер
ЦЗ
25
Ричард
ОП
55
Fernando Canesin
ЦП
17
Жоржиньо
АП
12
Раванелли
АП
7
Биссоли
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
16
Жадсон
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
3-3-1-3
23
Сантос
16
Абнер
44
Хелено
5
Энрике
18
Читтадини
14
Эрик
18
Кристиан
7
Педро Габриэл
2
28
5
2-2-1-5
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
35
Фернандо
40
Грегоре
7
Рамирес
9
Жилберто
14
17
10
16
2
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
2
7
Педро Габриэл
79
Кайзер
79
Кайзер
7
Педро Габриэл
18
Читтадини
12
Раванелли
12
Раванелли
18
Читтадини
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
10
30
30
10
7
Рамирес
31
Росси
31
Росси
7
Рамирес
16
29
29
16
17
29
Клайсон
29
Клайсон
17
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Баия
7
Биссоли
ЦФ
25
Ричард
ОП
96
Карлос Эдуардо
ВР
25
Léo Gomes
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
70
Fessin
ЦФ
94
Даниэл
АП
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
7
Биссоли
ЦФ
25
Ричард
ОП
96
Карлос Эдуардо
ВР
25
Léo Gomes
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
13
Жандрей
ВР
55
Fernando Canesin
ЦП
Остались в запасе
70
Fessin
ЦФ
94
Даниэл
АП
6
Matheus Bahia
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Баия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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