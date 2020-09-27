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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Рейнджерс
Мазервелл - Рейнджерс: обзор матча 27 сентября 2020
Мазервелл
27.09.2020, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 5
Завершен
Рейнджерс
87'
Д. Эдмундсон (АГ)
12'
Д. Тавернье (П)
28'
Д. Джонс
37'
Д. Тавернье (П)
75'
С. Иттен
80'
С. Иттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Рейнджерс
ГОЛ в свои ворота! 1:5!
Д. Эдмундсон
87'
80'
ГОЛ! 0:5!
С. Иттен
Пас отдал
Я. Хаджи
76'
Замена
Д. Эдмундсон
️️️️
Д. Джонс
76'
Замена
Д. Дефо
️️️️
С. Дэвис
75'
ГОЛ! 0:4!
С. Иттен
Пас отдал
С. Эрфилд
75'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
А. Морелос
Замена
Д. Уайт
️️️️
Т. Уотт
70'
68'
Замена
С. Иттен
️️️️
Р. Кент
60'
Замена
Л. Балогун
️️️️
Ф. Хеландер
Замена
S. Seedorf
️️️️
К. Лэнг
58'
Замена
C. Long
️️️️
Л. Полворт
46'
Замена
B. Maguire
️️️️
С. О'Доннелл
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Тавернье
Желтая карточка
Р. Лами
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джонс
Пас отдал
С. Эрфилд
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
77
Райан Кент
ЛВ
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
14
Robbie Crawford
ЦП
10
Джордан Уайт
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
10
Седрик Иттен
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
3-2-2-1-1
31
Карсон
5
Лами
5
О'Хара
4
15
2
О'Доннелл
16
Кэмпбелл
31
Полворт
10
Лэнг
32
Уотт
3-5-1-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
21
Мулумба
10
Дэвис
18
Камара
37
Эрфилд
11
Джонс
77
Кент
9
Морелос
32
Уотт
10
Уайт
10
Уайт
32
Уотт
2
О'Доннелл
22
22
2
О'Доннелл
10
Лэнг
17
17
10
Лэнг
31
Полворт
9
9
31
Полворт
9
Морелос
10
Хаджи
10
Хаджи
9
Морелос
11
Джонс
25
Эдмундсон
25
Эдмундсон
11
Джонс
22
Хеландер
27
Балогун
27
Балогун
22
Хеландер
77
Кент
10
Иттен
10
Иттен
77
Кент
10
Дэвис
9
Дефо
9
Дефо
10
Дэвис
Остались в запасе
Мазервелл
Рейнджерс
31
Peter Morrison
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Robbie Crawford
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
31
Peter Morrison
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
14
Robbie Crawford
ЦП
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Мазервелл - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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