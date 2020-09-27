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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Одд
Хаугесунд - Одд: обзор матча 27 сентября 2020
Хаугесунд
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
4 : 4
Завершен
Одд
4'
U. Tillung Fredriksen
90+3'
A. Ballegaard Ammitzboll
43'
R. Simovic
45+1'
М. Бакенга
62'
Э. Рууд
71'
М. Бакенга
87'
Д. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Одд
ГОЛ! 2:5!
A. Ballegaard Ammitzboll
90'
+3
87'
ГОЛ! 1:5!
Д. Китолано
Замена
И. Коне
️️️️
И. Ваджи
73'
Желтая карточка
Н. Сандберг
71'
71'
ГОЛ! 1:4!
М. Бакенга
Замена
C. Grindheim
️️️️
Б. Лейте
66'
62'
ГОЛ! 1:3!
Э. Рууд
50'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
С. Хаген
45'
+3
Желтая карточка
Д. Китолано
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
М. Бакенга
Пас отдал
R. Simovic
43'
ГОЛ! 1:1!
R. Simovic
36'
Желтая карточка
В. Хофф
Желтая карточка
Б. Лейте
33'
Желтая карточка
И. Ваджи
22'
ГОЛ! 1:0!
U. Tillung Fredriksen
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
22
Robin Simovic
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
4-1-1-2-3
23
Столас
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
18
Кригард
16
Лейте
99
Вельде
23
Сандберг
12
25
Ваджи
12
4-3-1-2
1
Россбах
21
Хаген
4
Бьортуфт
2
Рууд
33
Риса
15
Кааса
15
Хофф
16
Китолано
19
Рашани
90
Бакенга
22
25
Ваджи
28
Коне
28
Коне
25
Ваджи
16
Лейте
7
7
16
Лейте
21
Хаген
14
14
21
Хаген
Остались в запасе
Хаугесунд
Одд
12
Luděk Vejmola
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
7
K. Jakobsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
7
K. Jakobsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
10
Билал Нжие
ПВ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Хаугесунд - Одд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
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Хаугесунд
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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