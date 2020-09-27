Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Атромитос
ОФИ - Атромитос: обзор матча 27 сентября 2020
ОФИ
27.09.2020, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Атромитос
49'
A. Sardinero
56'
A. Sardinero
45+1'
Г. Манусос
90+4'
П. Саломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Атромитос
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
П. Саломон
90'
Вторая желтая
Х. Муньис
90'
Желтая карточка
Х. Муньис
Замена
Ф. Старжеон
️️️️
A. Nabi
88'
Желтая карточка
П. Вурос
65'
Желтая карточка
М. Мельядо
62'
ГОЛ! 2:1!
A. Sardinero
Пас отдал
К. Яннулис
56'
54'
Желтая карточка
R. Galo
ГОЛ! 1:1!
A. Sardinero
Пас отдал
A. Nabi
49'
46'
Замена
С. Рисванис
️️️️
С. Струнгис
46'
Замена
J. Umbides
️️️️
П. Якумакис
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Г. Манусос
42'
Замена
S. Natsos
️️️️
J. Tomasevic
40'
Желтая карточка
B. Rabello
27'
Желтая карточка
J. Tomasevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
38
Theodoros Mingos
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
4-2-3
24
Ватерман
2
Вурос
18
Яннулис
4
Селимович
34
29
Мельядо
26
Стайкос
10
22
2
4-3-3
1
Янниотис
6
Гутас
4
Струнгис
19
Кивракидис
12
8
Харисис
10
Саломон
10
8
Якумакис
9
Манусос
22
10
70
Старжеон
70
Старжеон
10
10
Муньис
10
Муньис
22
28
28
22
4
Струнгис
33
Рисванис
33
Рисванис
4
Струнгис
8
Якумакис
8
8
8
Якумакис
Остались в запасе
ОФИ
Атромитос
38
Theodoros Mingos
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
11
Nazareno Solis
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
28
Frixos Grivas
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
23
Konstantinos Kotsopoulos
ЦФ
35
Христос Мандас
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ОФИ - Атромитос
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
Атромитос
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Байера» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+