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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Ольборг
Сендерийск - Ольборг: обзор матча 27 сентября 2020
Сендерийск
27.09.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ольборг
41'
J. Absalonsen (П)
88'
Х. Райт
90+7'
Х. Райт
63'
Т. ван Верт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Ольборг
ГОЛ! 3:1!
Х. Райт
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Х. Райт
Пас отдал
J. Simonsen
88'
Замена
J. Simonsen
️️️️
M. Albaek
81'
80'
Замена
Т. Нкада
️️️️
Я. Нильсен
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
P. Buch Christiansen
74'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
J. Absalonsen
74'
72'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Т. ван Верт
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. ван Верт
Замена
Х. Райт
️️️️
А. Якобсен
63'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
V. Ekani
63'
Желтая карточка
J. Absalonsen
45'
+4
Желтая карточка
V. Ekani
45'
+2
Желтая карточка
P. Buch Christiansen
45'
+1
Желтая карточка
P. Banggaard
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Absalonsen
41'
32'
Замена
O. Klitten
️️️️
Д. Гранли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
3-2-3-2
20
Томас
27
5
3
Гартенманн
26
18
Бах
29
17
0
18
Якобсен
20
3-3-2-3
2
Паллесен
2
Росс
5
4
Гранли
6
Феррейра
3
Нильсен
10
Берстинг
8
Фоссум
35
Ринне
7
Куск
9
ван Верт
17
21
21
17
29
6
6
29
20
22
Фредериксен
22
Фредериксен
20
0
34
Эскесен
34
Эскесен
0
18
Якобсен
11
Райт
11
Райт
18
Якобсен
3
Нильсен
23
Нкада
23
Нкада
3
Нильсен
4
Гранли
0
0
4
Гранли
9
ван Верт
25
Андерсен
25
Андерсен
9
ван Верт
Остались в запасе
Сендерийск
Ольборг
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Остались в запасе
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Сендерийск - Ольборг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
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2020.02.03 23:23
3
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2020.02.01 12:48
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2021.01.21 20:55
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2021.01.21 19:55
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2020.02.03 23:23
3
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