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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Брест
Анжер - Брест: обзор матча 27 сентября 2020
Анжер
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 2
Завершен
Брест
22'
С. Тиуб
78'
И. Траоре
80'
А. Фульини
3'
С. Мунье (П)
32'
Г. Шарбонье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Брест
88'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
И. Диалло
88'
Замена
П. Ласн
️️️️
Х. Белькебла
85'
Желтая карточка
И. Кардона
ГОЛ! 3:2!
А. Фульини
Пас отдал
Л. Диони
80'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
Р. Айт Нури
79'
ГОЛ! 2:2!
И. Траоре
Пас отдал
П. Капелле
78'
72'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Р. Февр
71'
Замена
И. Кардона
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
71'
Замена
Д. Кабо
️️️️
С. Тиуб
71'
62'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
М. Чо
️️️️
А. Бобишон
46'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Т. Мангани
46'
Желтая карточка
Т. Мангани
43'
Желтая карточка
М. Павлович
39'
32'
ГОЛ! 1:2!
Г. Шарбонье
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
27'
Желтая карточка
И. Диалло
ГОЛ! 1:1!
С. Тиуб
Пас отдал
Р. Айт Нури
22'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-4-1-1
13
Бернардони
21
Айт Нури
4
Павлович
8
Траоре
25
Бамба
15
Капелле
6
Мангани
10
Фульини
14
Бобишон
9
Тиуб
13
Баокен
4-1-1-1-3
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
29
Эрейе
15
Перро
27
Диалло
93
Белькебла
21
Февр
9
Мунье
14
Шарбонье
9
ле Дуарон
21
Айт Нури
77
Эбосс
77
Эбосс
21
Айт Нури
9
Тиуб
19
Кабо
19
Кабо
9
Тиуб
14
Бобишон
50
Чо
50
Чо
14
Бобишон
6
Мангани
29
Кулибали
29
Кулибали
6
Мангани
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
9
ле Дуарон
12
Филиппото
12
Филиппото
9
ле Дуарон
93
Белькебла
6
Ласн
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
Онора
21
Февр
27
Диалло
22
Баттоккио
22
Баттоккио
27
Диалло
14
Шарбонье
7
Кардона
7
Кардона
14
Шарбонье
Остались в запасе
Анжер
Брест
15
Винсент Мансе
ПЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
15
Винсент Мансе
ПЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Анжер - Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Стад Раймон Копа
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