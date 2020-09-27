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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Витория Гимараеш
Риу Аве - Витория Гимараеш: обзор матча 27 сентября 2020
Риу Аве
27.09.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Витория Гимараеш
82'
+4
Замена
Б. Дуарте
️️️️
R. Quaresma
77'
Желтая карточка
J. Fernandes
69'
Замена
Пепелу
️️️️
Н. Жанвье
69'
Замена
Рочинья
️️️️
А. Андре
Замена
Л. Пиазон
️️️️
А. Перейра
67'
Замена
B. Moreira
️️️️
R. Meshino
66'
65'
Желтая карточка
Н. Жанвье
Желтая карточка
Н. Ямбор
62'
56'
Желтая карточка
S.
Замена
Т. Боревкович
️️️️
А. Сантос
46'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
К. Манэ
33'
Желтая карточка
А. Сантос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
17
Silvio
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Риу Аве
21
Тони Боревкович
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Витория Гимараеш
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
4-1-1-4
1
12
Пинту
33
Сантос
24
Амарал
20
Монте
21
Ямбор
8
8
20
20
Карлос Манэ
95
Перейра
4-5-1
14
Варела
77
Сако
44
37
17
21
Андре Андре
31
Поа
24
10
Эдвардс
17
17
Жанвье
20
Карлос Манэ
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
20
Карлос Манэ
33
Сантос
21
Боревкович
21
Боревкович
33
Сантос
95
Перейра
12
Пиазон
12
Пиазон
95
Перейра
8
9
9
8
21
Андре Андре
10
Рочинья
10
Рочинья
21
Андре Андре
17
Жанвье
18
Пепелу
18
Пепелу
17
Жанвье
17
19
Дуарте
19
Дуарте
17
Остались в запасе
Риу Аве
Витория Гимараеш
22
LÃ©o
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
27
Rúben Gonçalves
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Остались в запасе
26
Jonas Carls
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Риу Аве - Витория Гимараеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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