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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Балтика
Оренбург - Балтика: обзор матча 27 сентября 2020
Оренбург
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
19'
Ж. Скофлек
62'
Д. Ткачук
69'
М. Маркин
82'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Балтика
87'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Вторая желтая
А. Козлов
85'
82'
ГОЛ! 2:2!
Я. Казаев
Замена
А. Чуканов
️️️️
Ж. Скофлек
80'
Желтая карточка
Р. Гойкович
76'
Желтая карточка
Ж. Скофлек
73'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Д. Ткачук
72'
71'
Желтая карточка
М. Кашчелан
69'
ГОЛ! 2:1!
М. Маркин
67'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Т. Мусаев
66'
Замена
К. Ковалев
️️️️
И. Маклаков
66'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Чочиев
ГОЛ! 2:0!
Д. Ткачук
62'
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Капленко
61'
51'
Желтая карточка
М. Тишкин
Желтая карточка
Т. Аюпов
35'
34'
Желтая карточка
Т. Мусаев
Желтая карточка
А. Козлов
30'
Желтая карточка
И. Насыров
28'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Скофлек
19'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
А. Эктов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
20
Константин Ковалев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Климович
3
Сиваков
46
Мамин
77
Насыров
15
Эктов
8
Аюпов
55
Капленко
31
Ткачук
27
Скофлек
7
Фамейе
32
Козлов
4-1-1-2-2
1
Латышонок
44
Тишкин
17
Макарчук
26
Мещанинов
4
Маклаков
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Альшин
11
Чочиев
93
Маркин
11
Мусаев
15
Эктов
3
Гойкович
3
Гойкович
15
Эктов
55
Капленко
8
Миронов
8
Миронов
55
Капленко
27
Скофлек
7
Чуканов
7
Чуканов
27
Скофлек
31
Ткачук
11
Прудников
11
Прудников
31
Ткачук
4
Маклаков
20
Ковалев
20
Ковалев
4
Маклаков
11
Мусаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
11
Мусаев
11
Чочиев
8
Шаваев
8
Шаваев
11
Чочиев
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Давид Бидловский
ЦП
57
Евгений Болотов
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
9
Давид Бидловский
ЦП
57
Евгений Болотов
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Оренбург - Балтика
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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