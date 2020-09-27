Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Ростов
Арсенал - Ростов: обзор матча 27 сентября 2020
Арсенал
27.09.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Ростов
9'
Э. Кангва
90+4'
М. Кадири
13'
Е. Чернов
40'
К. Хашимото
45+1'
К. Хашимото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ростов
ГОЛ! 2:3!
М. Кадири
Пас отдал
В. Громыко
90'
+4
90'
+4
Замена
А. Долгов
️️️️
Д. Полоз
90'
+4
Замена
Р. Еременко
️️️️
Х. Байрамян
Замена
В. Громыко
️️️️
С. Ткачев
81'
Замена
Г. Аджоев
️️️️
И. Горбатенко
81'
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
Ю. Ковалев
70'
70'
Замена
А. Логашов
️️️️
Э. Шомуродов
66'
Вторая желтая
Д. Глебов
62'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
К. Комбаров
60'
54'
Желтая карточка
Д. Глебов
53'
Желтая карточка
К. Хашимото
52'
Желтая карточка
М. Норманн
Желтая карточка
Р. Бауэр
48'
48'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Замена
К. Комбаров
️️️️
А. Сокол
46'
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Д. Хаджикадунич
Замена
М. Кадири
️️️️
К. Кангва
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
К. Хашимото
40'
ГОЛ! 1:2!
К. Хашимото
Пас отдал
Д. Хаджикадунич
Желтая карточка
К. Кангва
38'
Желтая карточка
Ю. Ковалев
34'
25'
Желтая карточка
Е. Чернов
17'
Желтая карточка
А. Ионов
13'
ГОЛ! 1:1!
Е. Чернов
Пас отдал
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
Э. Кангва
Пас отдал
С. Ткачев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
6
Мохаммед Кадири
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Давид Тошевски
ЦФ
3-5-2
36
Левашов
90
Бурлак
6
Беляев
88
Сокол
10
Кангва
11
Ткачев
70
Костадинов
42
Кангва
17
Ковалев
4
Бауэр
23
Горбатенко
4-2-1-2-1
23
Бабурин
34
Козлов
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
23
Чернов
17
Норманн
15
Глебов
42
Хашимото
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
11
Ткачев
55
Громыко
55
Громыко
11
Ткачев
17
Ковалев
26
Хлусевич
26
Хлусевич
17
Ковалев
88
Сокол
9
Комбаров
9
Комбаров
88
Сокол
42
Кангва
6
Кадири
6
Кадири
42
Кангва
23
Горбатенко
17
Аджоев
17
Аджоев
23
Горбатенко
6
Хаджикадунич
78
Чистяков
78
Чистяков
6
Хаджикадунич
14
Шомуродов
43
Логашов
43
Логашов
14
Шомуродов
19
Байрамян
26
Еременко
26
Еременко
19
Байрамян
11
Ионов
7
Полоз
7
Полоз
11
Ионов
Полоз
11
Долгов
11
Долгов
Полоз
Остались в запасе
Арсенал
Ростов
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
88
Максим Рудаков
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
9
Давид Тошевски
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Арсенал - Ростов
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Арсенал
Ростов
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
18:00
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
21 ноября
26
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
21 ноября
5
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Мостовой похвалил два клуба РПЛ: «Назначили футбольных людей – и пошел результат»
18:00
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Мостовой: «Почему никто не говорит про «Ростов»? Все рты закрыли!»
21 ноября
26
В «Ростове» высказались о трансфере 18-летнего вратаря в «Спартак»
21 ноября
5
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
21 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+