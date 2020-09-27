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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 27 сентября 2020
Ахмат
27.09.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Урал
2'
Г. Мелкадзе
57'
Б. Бериша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
Желтая карточка
А. Швец
90'
+2
Желтая карточка
Н. Кармаев
85'
Замена
Н. Кармаев
️️️️
В. Ильин
82'
Желтая карточка
Л. Садулаев
78'
77'
Замена
Ч. Магомадов
️️️️
А. Егорычев
77'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Панюков
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Тимофеев
74'
Замена
И. Умаев
️️️️
Б. Бериша
73'
64'
Желтая карточка
В. Рыков
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Е. Харин
61'
Замена
А. Швец
️️️️
Исмаэл
60'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Бериша
57'
54'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Б. Йовичич
Желтая карточка
М. Ненахов
46'
Желтая карточка
Б. Бериша
42'
40'
Замена
В. Рыков
️️️️
Д. Мишкич
Пенальти не реализован!
В. Ильин
39'
38'
Вторая желтая
С. Страндберг
34'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
В. Подберезкин
Желтая карточка
Е. Харин
32'
24'
Желтая карточка
С. Страндберг
ГОЛ! 1:0!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
Исмаэл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
1
Илья Помазун
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Давид Караев
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Гудиев
4
Анхель
13
Семенов
4
Быстров
24
Ненахов
94
Тимофеев
11
Исмаэл
7
Бериша
59
Харин
98
Ильин
77
Мелкадзе
4-1-4-1
1
Помазун
15
Кулаков
4
Страндберг
93
Герасимов
13
Калинин
32
Йовичич
33
Мишкич
5
Егорычев
92
Подберезкин
58
Эль Кабир
11
Панюков
98
Ильин
45
Кармаев
45
Кармаев
98
Ильин
7
Бериша
10
Умаев
10
Умаев
7
Бериша
59
Харин
7
Садулаев
7
Садулаев
59
Харин
11
Исмаэл
0
Швец
0
Швец
11
Исмаэл
94
Тимофеев
19
Иванов
19
Иванов
94
Тимофеев
5
Егорычев
95
Магомадов
95
Магомадов
5
Егорычев
33
Мишкич
44
Рыков
44
Рыков
33
Мишкич
32
Йовичич
92
Емельянов
92
Емельянов
32
Йовичич
92
Подберезкин
40
Бавин
40
Бавин
92
Подберезкин
11
Панюков
10
Караев
10
Караев
11
Панюков
Остались в запасе
Ахмат
Урал
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Ахмат - Урал
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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