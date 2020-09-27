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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Севилья
Кадис - Севилья: обзор матча 27 сентября 2020
Кадис
27.09.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
48'
С. Санчес
65'
Л. де Йонг
90'
М. Эль-Хаддади
90+6'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Севилья
Желтая карточка
Фали
90'
+7
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
И. Ракитич
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
М. Мауро
90'
+2
Желтая карточка
А. Фернандес
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Х. Хордан
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Х. Помбо
85'
Замена
Фали
️️️️
С. Санчес
84'
Желтая карточка
Кала
78'
78'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Л. Окампос
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
77'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Х. Мари
76'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Й. Йонссон
71'
69'
Замена
О. Родригес
️️️️
Сусо
67'
Желтая карточка
Сусо
65'
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Навас
61'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
О. Торрес
61'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
60'
Замена
Х. Хордан
️️️️
С. Гомес
58'
Желтая карточка
Н. Гудель
ГОЛ! 1:0!
С. Санчес
Пас отдал
А. Негредо
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
3
Марк Баро
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-2-3-1
1
Сифуэнтес
18
Эспино
18
Мауро
16
Кала
20
Карселен
16
Йонссон
6
Хосе Мари
6
Помбо
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
4-3-2-1
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
21
Гомес
21
Акунья
11
Ракитич
8
Гудель
8
Торрес
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
6
Хосе Мари
29
Малбашич
29
Малбашич
6
Хосе Мари
25
Санчес
3
Фали
3
Фали
25
Санчес
16
Йонссон
17
Фернандес
17
Фернандес
16
Йонссон
6
Помбо
14
Бодигер
14
Бодигер
6
Помбо
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
7
Окампос
17
Хиль
17
Хиль
7
Окампос
10
Сусо
14
Родригес
14
Родригес
10
Сусо
21
Гомес
19
Хордан
19
Хордан
21
Гомес
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Кадис
Севилья
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Марк Баро
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
Главный тренер
Альваро Сервера
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Марк Баро
ЦЗ
18
Хон Гарридо
ОП
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Кадис - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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