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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Зюлте-Варегем
Стандард - Зюлте-Варегем: обзор матча 27 сентября 2020
Стандард
27.09.2020, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
81'
Д. Мюлека
10'
Ж. Домпе
49'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Зюлте-Варегем
86'
Замена
️️️️
J. Van Hecke
82'
Замена
N. Kenourgios
️️️️
Ж. Домпе
81'
Желтая карточка
Й. Фоссен
ГОЛ! 1:2!
Д. Мюлека
Пас отдал
Н. Гавори
81'
79'
Замена
А. Сиссако
️️️️
Д. Марк
78'
Желтая карточка
Л. Де Бок
71'
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Д. Мюлека
️️️️
О. Уларе
70'
Желтая карточка
К. Фай
61'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Д. Чоп
59'
49'
ГОЛ! 0:2!
Й. Фоссен
Пас отдал
Ж. Домпе
Замена
Н. Раскин
️️️️
Э. Шамир
43'
Желтая карточка
О. Уларе
41'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Домпе
Пас отдал
Д. Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
45
Olivier Deschacht
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Зюлте-Варегем
44
Eike Bansen
ВР
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
3
William Bianda
ЦФ
18
Erdin Demir
ЦФ
3
Nikolaos Kenourgios
ЦФ
3-2-3-1-2
16
Бодар
3
Дюсенн
13
Ванхесден
34
Гавори
20
Бокади
19
Фай
21
Баликвиша
15
Шамир
21
Амалла
7
Баликвиша
58
Уларе
9
Чоп
3-2-1-4
69
Бостин
28
Де Бок
28
Плетинкс
45
40
Опаре
25
Марк
21
91
Домпе
9
Бруно
9
Фоссен
6
58
Уларе
11
Мюлека
11
Мюлека
58
Уларе
15
Шамир
43
Раскин
43
Раскин
15
Шамир
9
Чоп
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
9
Чоп
91
Домпе
3
3
91
Домпе
25
Марк
8
Сиссако
8
Сиссако
25
Марк
Остались в запасе
Стандард
Зюлте-Варегем
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
3
William Bianda
ЦФ
18
Erdin Demir
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Eike Bansen
ВР
6
Omar Govea
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
3
William Bianda
ЦФ
18
Erdin Demir
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Eike Bansen
ВР
6
Omar Govea
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Стандард - Зюлте-Варегем
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
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2023.01.18 15:45
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2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
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2022.08.29 16:21
3
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2021.09.21 09:28
4
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2021.08.19 10:22
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