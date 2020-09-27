Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Краснодар-2
Енисей - Краснодар-2: обзор матча 27 сентября 2020
Енисей
27.09.2020, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар-2
76'
Л. Сабуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Краснодар-2
Замена
Д. Новиков
️️️️
Д. Чуркин
86'
86'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
Н. Бочко
Желтая карточка
В. Цховребов
78'
76'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сабуа
Замена
А. Харитонов
️️️️
А. Третьяков
76'
Замена
Д. Польшиков
️️️️
Е. Песиков
68'
55'
Замена
О. Исаенко
️️️️
И. Воротников
Желтая карточка
А. Саная
50'
48'
Желтая карточка
Э. Сперцян
46'
Замена
Д. Пелих
️️️️
А. Григорян
Желтая карточка
А. Третьяков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
84
Владислав Кожемякин
ЦЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
10
Алексей Третьяков
ОП
27
Павел Рожков
ОП
53
Денис Чуркин
ЦП
88
Денис Шнитов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Енисей
89
Андрей Широков
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
11
Данила Польшиков
ЛВ
28
Данил Новиков
ЦФ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
2-2-4-1-1
22
Ребров
84
Кожемякин
15
Цховребов
10
Третьяков
27
Рожков
53
Чуркин
21
Раздорских
14
Семакин
88
Шнитов
9
Песиков
32
Саная
4-1-1-3-1
16
Адамов
23
Бочко
5
Стежко
4
Литвинов
24
Ивашин
23
Якимов
81
Сабуа
20
Воротников
70
Григорян
11
Апеков
8
Сперцян
9
Песиков
11
Польшиков
11
Польшиков
9
Песиков
53
Чуркин
28
Новиков
28
Новиков
53
Чуркин
10
Третьяков
83
Харитонов
83
Харитонов
10
Третьяков
70
Григорян
2
Пелих
2
Пелих
70
Григорян
20
Воротников
44
Исаенко
44
Исаенко
20
Воротников
23
Бочко
23
Байрамян
23
Байрамян
23
Бочко
Остались в запасе
Енисей
Краснодар-2
89
Андрей Широков
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
89
Андрей Широков
ВР
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Енисей - Краснодар-2
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Краснодар-2
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
19:35
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+