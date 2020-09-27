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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Норвич Сити
Борнмут - Норвич Сити: обзор матча 27 сентября 2020
Борнмут
27.09.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
35'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Норвич Сити
Замена
С. Сарридж
️️️️
А. Данжума
86'
82'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Л. Рупп
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ф. Биллинг
78'
74'
Замена
А. Айда
️️️️
О. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Рико
69'
69'
Замена
М. Вранчич
️️️️
К. МакЛин
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Соланке
65'
37'
Желтая карточка
К. МакЛин
ГОЛ! 1:0!
А. Данжума
Пас отдал
Ж. Лерма
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Бегович
15
Смит
2
Мефам
27
Кук
15
Рико
3
Стейси
8
Биллинг
8
Лерма
4
Кук
7
Данжума
19
Соланке
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
6
Кинтилья
4
Циммерманн
34
Скипп
23
МакЛин
10
Рупп
11
Эрнандес
77
Плахета
20
Пукки
8
Биллинг
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Биллинг
19
Соланке
7
Кинг
7
Кинг
19
Соланке
7
Данжума
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Данжума
23
МакЛин
8
Вранчич
8
Вранчич
23
МакЛин
11
Эрнандес
33
Айда
33
Айда
11
Эрнандес
10
Рупп
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Рупп
Остались в запасе
Борнмут
Норвич Сити
33
Джордан Земура
ЛЗ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Борнмут - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
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