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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай - Фенербахче: обзор матча 27 сентября 2020
Галатасарай
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Фенербахче
90'
+1
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
О. Байрам
️️️️
Ю. Бельханда
89'
87'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
О. Туфан
Желтая карточка
Ю. Бельханда
86'
Желтая карточка
Маркао
85'
Желтая карточка
О. Этебо
82'
78'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Д. Тюрук
Замена
М. Дианье
️️️️
Р. Фалькао
71'
70'
Желтая карточка
Г. Генюл
Замена
Р. Бабел
️️️️
С. Фегули
70'
Замена
О. Этебо
️️️️
A. Turan
70'
66'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Тиам
Желтая карточка
Т. Антальялы
62'
Желтая карточка
A. Turan
61'
Желтая карточка
Р. Фалькао
47'
23'
Желтая карточка
М. Тиссеран
Желтая карточка
К. Люиндама
15'
12'
Желтая карточка
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-1-2-3
99
Озтюрк
3
Эльабделлауи
27
Люиндама
23
Маркао
25
Линнес
8
Фегули
14
Антальялы
20
Бельханда
10
11
Килинк
9
Фалькао
4-1-4-1
1
Баиндыр
77
Генюл
32
Тиссеран
88
Эркин
3
Лемос
14
Густаво
11
Туфан
7
Соса
9
Тиам
9
Тюрук
30
Валенсия
20
Бельханда
18
Байрам
18
Байрам
20
Бельханда
10
5
Этебо
5
Этебо
10
8
Фегули
8
Бабел
8
Бабел
8
Фегули
9
Фалькао
45
Дианье
45
Дианье
9
Фалькао
11
Туфан
8
Яндас
8
Яндас
11
Туфан
9
Тюрук
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
9
Тюрук
9
Тиам
38
Саматта
38
Саматта
9
Тиам
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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