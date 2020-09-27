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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Штурм
Хартберг - Штурм: обзор матча 27 сентября 2020
Хартберг
27.09.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Штурм
90+3'
Д. Тадич (П)
31'
И. Любич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Штурм
90'
+3
Вторая желтая
С. Инголич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
90'
+3
90'
+1
Замена
️️️️
О. Китеишвили
87'
Желтая карточка
А. Данте
Замена
L. Gabbichler
️️️️
Т. Кайнц
85'
76'
Желтая карточка
С. Инголич
Замена
S. Rakowitz
️️️️
A. Lienhart
75'
Желтая карточка
Т. Кайнц
67'
62'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Я. Яншер
62'
Замена
Л. Ягер
️️️️
А. Кюн
Желтая карточка
Р. Реп
46'
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
L. Ried
46'
Желтая карточка
К. Клем
40'
31'
ГОЛ! 0:1!
И. Любич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
27
Lukas Ried
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Сандро Инголич
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
0
L. Gabbichler
ЦП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
10
Stefan Rakowitz
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
8
Тобиас Кох
ОП
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
3-2-3-1
1
Свете
6
28
Хайль
14
Клем
4
33
Лукенедер
27
23
Кайнц
55
Реп
24
Тадич
2-5-1-2
28
Зибенхандль
35
Гейрхофер
4
Горенц-Станкович
25
Инголич
25
Хирлендер
77
Любич
89
Яншер
44
Данте
8
Китеишвили
30
Кюн
9
Балай
27
7
Эртльталер
7
Эртльталер
27
6
10
10
6
23
Кайнц
0
0
23
Кайнц
30
Кюн
17
Ягер
17
Ягер
30
Кюн
89
Яншер
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
89
Яншер
Остались в запасе
Хартберг
Штурм
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
8
Тобиас Кох
ОП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
Остались в запасе
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
8
Тобиас Кох
ОП
15
Sebastian Zettl
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Хартберг - Штурм
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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