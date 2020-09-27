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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Волеренга
Буде-Глимт - Волеренга: обзор матча 27 сентября 2020
Буде-Глимт
27.09.2020, воскресенье, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 0
Завершен
Волеренга
19'
K. Junker
38'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Волеренга
Желтая карточка
В. Бонифаци
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
83'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Конрадсен
83'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
83'
79'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
С. Адекугбе
Красная карточка
М. Лоде
67'
65'
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Доннум
Пенальти не реализован!
Й. Хеуге
48'
45'
+3
Желтая карточка
А. Доннум
ГОЛ! 2:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
М. Конрадсен
38'
33'
Замена
Х. Шала
️️️️
Ф. Йенсен
ГОЛ! 1:0!
K. Junker
Пас отдал
Й. Хеуге
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
8
Конрадсен
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Зинкернагель
77
3-4-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
3
Адекугбе
37
Насберг
16
Бьордал
6
Леквен
15
Доннум
9
Йенсен
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
8
Конрадсен
22
Хейбротен
22
Хейбротен
8
Конрадсен
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
9
Йенсен
9
Шала
9
Шала
9
Йенсен
15
Доннум
11
Финне
11
Финне
15
Доннум
3
Адекугбе
27
27
3
Адекугбе
Остались в запасе
Буде-Глимт
Волеренга
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Буде-Глимт - Волеренга
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
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