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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 27 сентября 2020
Тоттенхэм
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
25'
Л. Моура
90+7'
К. Уилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Уилсон
Желтая карточка
Г. Уинкс
90'
+6
90'
Желтая карточка
А. Хэйден
82'
Желтая карточка
Д. Льюис
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
79'
77'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
М. Альмирон
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Ло Чельсо
77'
74'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хендрик
69'
Замена
Д. Льюис
️️️️
М. Ритчи
53'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
46'
44'
Желтая карточка
Д. Шелви
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
Г. Кейн
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
6
Санчес
2
Доэрти
4
Уинкс
23
Хейбьерг
7
Сон
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Кейн
4-3-2-1
1
Дарлоу
22
Манкильо
6
Фернандес
24
Ласселлс
30
Ритчи
29
Хендрик
26
Шелви
14
Хэйден
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
20
Ло Чельсо
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
30
Ритчи
18
Льюис
18
Льюис
30
Ритчи
29
Хендрик
23
Мерфи
23
Мерфи
29
Хендрик
10
Альмирон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Альмирон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
29
Марк Гиллеспи
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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