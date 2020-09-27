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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Спортинг
Пасуш де Феррейра - Спортинг: обзор матча 27 сентября 2020
Пасуш де Феррейра
27.09.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
23'
Ж. Кабрал (П)
63'
С. Коатес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Спортинг
Замена
Ж. Педру
️️️️
D. Tanque
87'
84'
Желтая карточка
З. Феддаль
79'
Замена
Антунеш
️️️️
П. Порро
79'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Т. Томаш
Замена
️️️️
Л. Карлос
78'
Желтая карточка
С. Эустакиу
74'
65'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Л. Вьетто
63'
ГОЛ! 0:2!
С. Коатес
Пас отдал
З. Феддаль
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Уилтон
60'
45'
+3
Желтая карточка
А. Адан
36'
Желтая карточка
Вендел
31'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Кабрал
25'
Желтая карточка
Ж. Кабрал
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Кабрал
Желтая карточка
D. Tanque
21'
10'
Желтая карточка
Л. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Вендел
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
23
Lucas Silva
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
19
Pedro Martelo
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
3-4-3
1
Жорди
5
Рябчук
2
Баксиньо
44
22
Карлос
28
Кошта
11
Сингх
46
Эустакиу
99
7
Феррейра
9
Уилтон
3-2-2-1-2
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
13
Нету
23
Порро
25
Мендеш
8
Вендел
27
Нуньес
77
Кабрал
10
Вьетто
8
Томаш
99
45
Педру
45
Педру
99
9
Уилтон
2
Фонсека
2
Фонсека
9
Уилтон
10
Вьетто
21
Браганца
21
Браганца
10
Вьетто
23
Порро
5
Антунеш
5
Антунеш
23
Порро
8
Томаш
99
Шпорар
99
Шпорар
8
Томаш
77
Кабрал
11
Сантуш
11
Сантуш
77
Кабрал
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Спортинг
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
19
Pedro Martelo
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
8
Бруну Пас
ОП
23
Андре Паулу
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
31
Michael
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
19
Pedro Martelo
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Остались в запасе
8
Бруну Пас
ОП
23
Андре Паулу
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Спортинг
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
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03.11.2026
Спортинг
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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