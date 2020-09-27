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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Слован
Пардубице - Слован: обзор матча 27 сентября 2020
Пардубице
27.09.2020, воскресенье, 16:30
Чехия. Синот Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Слован
31'
M. Toml (o.g.)
44'
L. Pfeifer
61'
М. Хлаваты (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Слован
Замена
Эвертон
️️️️
М. Хлаваты
84'
73'
Замена
Я. Барац
️️️️
М. Матоушек
65'
Замена
А. Юсуф
️️️️
И. Рондич
65'
Замена
Д. Москера
️️️️
Д. Канкола
Замена
M. Petran
️️️️
P. Cerny
65'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Хлаваты
61'
46'
Замена
Я. Громада
️️️️
К. Мара
ГОЛ! 2:0!
L. Pfeifer
Пас отдал
P. Cerny
44'
ГОЛ! 1:0!
M. Toml (o.g.)
Пас отдал
P. Cerny
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
23
Михал Сурзин
ПЗ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
13
Мартин Матоушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
7
Михал Беран
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
20
Иржи Слама
ЛЗ
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
9
D. Huf
ЦФ
0
M. Petran
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
26
Якуб Барац
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
1-2-5
23
Сурзин
24
Солил
19
Хлаваты
0
31
25
13
0
3-5-1-1
1
Нгуйен
37
Халуш
22
Фукала
25
Югаш
13
Матоушек
3
Косцельник
23
Мара
18
Канкола
15
Рондич
7
Беран
7
Рабушич
19
Хлаваты
32
Эвертон
32
Эвертон
19
Хлаваты
9
0
0
9
13
Матоушек
26
Барац
26
Барац
13
Матоушек
23
Мара
14
Громада
14
Громада
23
Мара
18
Канкола
8
Москера
8
Москера
18
Канкола
15
Рондич
9
Юсуф
9
Юсуф
15
Рондич
Остались в запасе
Пардубице
Слован
9
D. Huf
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
37
Томас Челюстка
ЛЗ
1
Иржи Летачек
ВР
Главный тренер
Иржи Крейчи
34
Милан Кноблох
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
9
D. Huf
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
37
Томас Челюстка
ЛЗ
1
Иржи Летачек
ВР
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Пардубице - Слован
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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