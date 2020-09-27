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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 27 сентября 2020
Барселона
27.09.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 3 тур
4 : 0
Завершен
Вильярреал
15'
А. Фати
19'
А. Фати
35'
Л. Месси (П)
45'
П. Торрес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
84'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ж. Морено
84'
Замена
Р. Мори
️️️️
Р. Альбиоль
83'
Желтая карточка
Ж. Морено
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Бускетс
78'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
78'
74'
Замена
Т. Кубо
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Фати
70'
Замена
Педри
️️️️
Ф. Коутиньо
70'
46'
Замена
М. Тригерос
️️️️
П. Алькасер
46'
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
П. Торрес
45'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Месси
35'
ГОЛ! 2:0!
А. Фати
Пас отдал
Ф. Коутиньо
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Фати
Пас отдал
Ж. Альба
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Педри
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-1-2-3-1
33
Нето
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
11
Коутиньо
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
4-1-1-2-2
1
Асенхо
2
Гаспар
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Эступиньян
13
Коклен
10
Парехо
21
Чуквуэзе
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
11
Коутиньо
8
Педри
8
Педри
11
Коутиньо
5
Бускетс
15
Пьянич
15
Пьянич
5
Бускетс
31
Фати
10
Дембеле
10
Дембеле
31
Фати
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
21
Чуквуэзе
14
Кубо
14
Кубо
21
Чуквуэзе
39
Альбиоль
26
Мори
26
Мори
39
Альбиоль
13
Коклен
10
Иборра
10
Иборра
13
Коклен
9
Алькасер
14
Тригерос
14
Тригерос
9
Алькасер
7
Морено
70
Бакка
70
Бакка
7
Морено
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
1
Арнау Тенас
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Барселона - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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