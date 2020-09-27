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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - ПСЖ
Реймс - ПСЖ: обзор матча 27 сентября 2020
Реймс
27.09.2020, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
9'
М. Икарди
63'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - ПСЖ
90'
+2
Желтая карточка
Маркиньос
85'
Замена
А. Диалло
️️️️
П. Кимпембе
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
М. Кассама
81'
78'
Замена
К. Руис-Атиль
️️️️
А. Ди Мария
78'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Икарди
Желтая карточка
Т. Фоке
74'
68'
Замена
М. Верратти
️️️️
Л. Паредес
68'
Замена
А. Эррера
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Э. Билал Туре
66'
Замена
А. Зенели
️️️️
Н. Мбюкю
65'
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
Замена
Б. Диа
️️️️
А. Донис
58'
52'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Желтая карточка
М. Кассама
35'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-1-2-1-2
1
Райкович
33
Конан
15
Марешич
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
11
Мбюкю
19
Туре
22
Донис
4-1-3-2
1
Навас
24
Флоренци
3
Кимпембе
5
Маркиньос
5
Баккер
5
Паредес
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
9
Икарди
10
Мбаппе
19
Туре
7
Кутеса
7
Кутеса
19
Туре
11
Мбюкю
9
Зенели
9
Зенели
11
Мбюкю
8
Кассама
10
Хорнби
10
Хорнби
8
Кассама
22
Донис
22
Диа
22
Диа
22
Донис
11
Ди Мария
8
Руис-Атиль
8
Руис-Атиль
11
Ди Мария
3
Кимпембе
22
Диалло
22
Диалло
3
Кимпембе
5
Паредес
6
Верратти
6
Верратти
5
Паредес
7
Дракслер
21
Эррера
21
Эррера
7
Дракслер
9
Икарди
7
Сарабия
7
Сарабия
9
Икарди
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Матье Кафаро
АП
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Реймс - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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