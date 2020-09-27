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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 27 сентября 2020
Атлетико
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 3 тур
6 : 1
Завершен
Гранада
9'
Д. Коста
47'
А. Корреа
65'
Ж. Феликс
72'
М. Льоренте
85'
Л. Суарес
90+4'
Л. Суарес
87'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
ГОЛ! 6:1!
Л. Суарес
90'
+4
87'
ГОЛ! 5:1!
Х. Молина
ГОЛ! 5:0!
Л. Суарес
Пас отдал
М. Льоренте
85'
84'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Дуарте
Замена
Т. Лемар
️️️️
Коке
77'
Замена
Витоло
️️️️
А. Корреа
77'
Желтая карточка
Т. Парти
74'
ГОЛ! 4:0!
М. Льоренте
Пас отдал
Л. Суарес
72'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Ж. Феликс
71'
71'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Л. Милья
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
71'
71'
Замена
Ф. Вико
️️️️
Я. Эррера
Замена
Л. Суарес
️️️️
Д. Коста
70'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Д. Коста
65'
60'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Пуэртас
60'
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
Желтая карточка
С. Ньигес
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Корреа
Пас отдал
Ж. Феликс
47'
Желтая карточка
Ж. Феликс
27'
Пенальти не реализован!
С. Ньигес
16'
15'
Желтая карточка
Д. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
А. Корреа
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Антонин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
18
Фелипе
2
Триппьер
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
19
Коста
79
Феликс
4-3-2-1
1
Силва
20
Фулкье
22
Дуарте
24
Вальехо
16
Диас
6
Милья
12
Азиз
21
Эррера
7
Пуэртас
29
Кенеди
19
Молина
79
Феликс
14
Льоренте
14
Льоренте
79
Феликс
6
Коке
18
Лемар
18
Лемар
6
Коке
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
10
Корреа
7
Витоло
7
Витоло
10
Корреа
19
Коста
9
Суарес
9
Суарес
19
Коста
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
7
Пуэртас
11
Мачис
11
Мачис
7
Пуэртас
22
Дуарте
5
Санчес
5
Санчес
22
Дуарте
6
Милья
88
Брайс
88
Брайс
6
Милья
21
Эррера
19
Вико
19
Вико
21
Эррера
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
70
Антонин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
70
Антонин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетико - Гранада
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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