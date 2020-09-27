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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Сассуоло
Специя - Сассуоло: обзор матча 27 сентября 2020
Специя
27.09.2020, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 4
Завершен
Сассуоло
30'
А. Галабинов
12'
Ф. Джуричич
64'
Д. Берарди (П)
66'
Г. Дефрель
76'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Сассуоло
Замена
Ю. Хабот
️️️️
К. Делл'Орко
87'
87'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
Д. Берарди
Замена
С. Феррер
️️️️
Д. Сала
79'
78'
Замена
К. Айхан
️️️️
В. Кирикеш
76'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Феррари
Замена
Л. Мора
️️️️
К. Агудело
73'
Замена
А. Дейола
️️️️
Т. Побега
72'
Замена
Д. Фариас
️️️️
П. Бартоломей
72'
69'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Г. Дефрель
66'
ГОЛ! 1:3!
Г. Дефрель
Пас отдал
Ф. Капуто
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Берарди
Желтая карточка
Й. Зут
63'
46'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
П. Мба Обьянг
46'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Г. Кирьякопулос
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Д. Сала
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Галабинов
Пас отдал
М. Риччи
30'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Д. Феррари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
41
Йерун Зут
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Специя
31
Аксель Дежарден
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
2-1-4-2-1
41
Зут
6
Эрлич
15
Делл'Орко
27
Риччи
16
Бартоломей
7
Сала
19
Мора
4
Побега
11
Гьяси
7
Агудело
16
Галабинов
3-1-2-2-2
47
Консильи
67
Феррари
21
Кирикеш
77
Кирьякопулос
5
Локателли
17
Гараслин
14
Мба Обьянг
10
Берарди
31
Джуричич
9
Капуто
92
Дефрель
7
Сала
4
Феррер
4
Феррер
7
Сала
15
Делл'Орко
24
Хабот
24
Хабот
15
Делл'Орко
4
Побега
14
Дейола
14
Дейола
4
Побега
16
Бартоломей
17
Фариас
17
Фариас
16
Бартоломей
21
Кирикеш
23
Айхан
23
Айхан
21
Кирикеш
14
Мба Обьянг
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
14
Мба Обьянг
92
Дефрель
25
Траоре
25
Траоре
92
Дефрель
77
Кирьякопулос
10
Бурабиа
10
Бурабиа
77
Кирьякопулос
10
Берарди
11
Риччи
11
Риччи
10
Берарди
Остались в запасе
Специя
Сассуоло
91
Роберто Пикколи
ЦФ
31
Аксель Дежарден
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
6
Люсьен Агум
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
80
Стефано Турати
ВР
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
91
Роберто Пикколи
ЦФ
31
Аксель Дежарден
ВР
8
Лука Виньяли
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
6
Люсьен Агум
ЦП
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Специя - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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