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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС
Арис - ПАС: обзор матча 27 сентября 2020
Арис
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
ПАС
48'
G. Fetfatzidis
67'
Х. Матилья
15'
В. Наумец
22'
Э. Пантелакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ПАС
Желтая карточка
Д. Мансини
86'
Желтая карточка
Л. Роуз
83'
Желтая карточка
Д. Джегго
78'
Замена
D. Manos
️️️️
Ф. Бертольо
77'
72'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
ГОЛ! 2:2!
Х. Матилья
67'
66'
Желтая карточка
Э. Пантелакис
Замена
Д. Мансини
️️️️
L. Sasha
65'
63'
Замена
Х. Домингес
️️️️
А. Карталис
55'
Желтая карточка
А. Карталис
ГОЛ! 1:2!
G. Fetfatzidis
Пас отдал
Б. Гама
48'
46'
Желтая карточка
Ф. Кастро
46'
Замена
Ф. Кастро
️️️️
В. Наумец
Замена
Д. Джегго
️️️️
T. Datković
46'
Желтая карточка
G. Fetfatzidis
43'
22'
ГОЛ! 0:2!
Э. Пантелакис
Пас отдал
Р. Эррамуспе
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Наумец
Пас отдал
Г. Памлидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Арис
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
8
Ангелос Лиасос
ОП
28
Хуан Домингес
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
2-5-3
23
Хулиан
31
Роуз
5
8
Матилья
88
10
16
Гама
18
Бертольо
11
Ганя
11
15
4-1-2-3
1
Хутесиотис
43
Персман
5
Эррамуспе
2
Салиакас
6
Пантелакис
7
Карталис
14
Памлидис
9
Наумец
22
12
12
15
8
Джегго
8
Джегго
15
88
7
Мансини
7
Мансини
88
18
Бертольо
9
9
18
Бертольо
9
Наумец
22
Кастро
22
Кастро
9
Наумец
7
Карталис
28
Домингес
28
Домингес
7
Карталис
Остались в запасе
Арис
ПАС
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
1
Zacharie Boucher
ЦФ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
38
Petros Bakoutsis
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
Остались в запасе
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Арис - ПАС
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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