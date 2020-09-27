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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Копенгаген
Вайле - Копенгаген: обзор матча 27 сентября 2020
Вайле
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Копенгаген
62'
А. Соуза
90+3'
Р. Двамена
5'
П. Анкерсен
61'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Копенгаген
ГОЛ! 2:2!
Р. Двамена
Пас отдал
А. Соуза
90'
+3
87'
Замена
М. Оиконому
️️️️
К. Вильчек
85'
Замена
К. Бартолец
️️️️
П. Анкерсен
Желтая карточка
Р. Двамена
79'
75'
Желтая карточка
М. Кауфманн
71'
Желтая карточка
П. Бьель
Желтая карточка
А. Соуза
65'
Замена
Р. Двамена
️️️️
В. Фагир
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Соуза
Пас отдал
В. Фагир
62'
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Вильчек
Пас отдал
П. Бенгтссон
60'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Н. Бойлесен
51'
Желтая карточка
Зека
46'
Замена
М. Дарами
️️️️
В. Фишер
46'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Р. Мудражия
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
L. Jensen
39'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Анкерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
17
Lucas Jensen
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
14
Thomas Gundelund Nielsen
ЦФ
15
Mads Greve
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
19
Luís Henrique
ЦФ
10
Diego Montiel
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
1-1-1-1-5
40
Ояла
18
Амундсен
6
Эзатолахи
10
Соуза
15
19
Фагир
34
19
14
4-2-1-3
1
Юнссон
6
Сигурдссон
25
Нельссон
2
Анкерсен
20
Бойлесен
20
Мудражия
6
Зека
16
Бьель
7
Фишер
10
Вильчек
19
Винд
19
Фагир
7
Двамена
7
Двамена
19
Фагир
17
20
Рамадани
20
Рамадани
17
7
Фишер
9
Дарами
9
Дарами
7
Фишер
20
Бойлесен
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
20
Бойлесен
2
Анкерсен
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Анкерсен
10
Вильчек
6
Оиконому
6
Оиконому
10
Вильчек
20
Мудражия
29
Кауфманн
29
Кауфманн
20
Мудражия
Остались в запасе
Вайле
Копенгаген
19
Luís Henrique
ЦФ
30
Александер Брунст
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
10
Diego Montiel
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
19
Luís Henrique
ЦФ
30
Александер Брунст
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
10
Diego Montiel
ЦФ
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Вайле - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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