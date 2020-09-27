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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Ланс
Ним - Ланс: обзор матча 27 сентября 2020
Ним
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
87'
З. Ферхат
34'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Ланс
90'
+6
Желтая карточка
М. Перес
Замена
Ф. Мигель
️️️️
А. Бриансон
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
З. Ферхат
87'
81'
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Клосс
81'
Замена
М. Перес
️️️️
Г. Какута
71'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Сотока
Замена
М. Маджуга
️️️️
Я. Бенрау
67'
Замена
П. Бюрнер
️️️️
Г. Пакье
67'
Замена
К. Данке
️️️️
Н. Ру
66'
54'
Замена
С. Банза
️️️️
И. Ганаго
50'
Желтая карточка
Ф. Медина
46'
Замена
С. Фортеш
️️️️
Ж. Гради
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Ганаго
Пас отдал
Г. Какута
2'
Желтая карточка
Ж. Гради
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
8
Люка До
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Марко Маджуга
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
23
Мануэль Перес
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Рейне
24
Мелинг
23
Бриансон
4
Ландре
29
Пакье
20
Кубас
11
Фомба
8
Ферхат
45
Бенрау
20
Рипар
26
Ру
3-4-1-2
16
Лека
5
Баде
2
Медина
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
18
Каюзак
4
Силла
5
Какута
37
Ганаго
29
Сотока
23
Бриансон
3
Мигель
3
Мигель
23
Бриансон
45
Бенрау
14
Маджуга
14
Маджуга
45
Бенрау
29
Пакье
13
Бюрнер
13
Бюрнер
29
Пакье
26
Ру
9
Данке
9
Данке
26
Ру
92
Клосс
14
Бура
14
Бура
92
Клосс
24
Гради
15
Фортеш
15
Фортеш
24
Гради
5
Какута
23
Перес
23
Перес
5
Какута
37
Ганаго
24
Банза
24
Банза
37
Ганаго
29
Сотока
10
Жан
10
Жан
29
Сотока
Остались в запасе
Ним
Ланс
8
Люка До
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
9
Гаэтан Робай
ЦФ
7
Тони Маурисио
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
9
Гаэтан Робай
ЦФ
7
Тони Маурисио
АП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Ним - Ланс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Стад де Костьере
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