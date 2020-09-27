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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Викинг
Мьёндален - Викинг: обзор матча 27 сентября 2020
Мьёндален
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 2
Завершен
Викинг
3'
С. Лизет
35'
З. Битики
69'
T. HÃ¸iland
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Викинг
Замена
A. Hellum
️️️️
F. Brustad
81'
69'
ГОЛ! 1:2!
T. HÃ¸iland
Замена
C. Gauseth
️️️️
M. Ovenstad
67'
46'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
В. Бериша
46'
Замена
E. Ãstensen
️️️️
J. De Souza
Замена
W. Sell
️️️️
Л. Ольден Ларсен
46'
Желтая карточка
M. Ovenstad
43'
35'
ГОЛ! 1:1!
З. Битики
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
S. Lalle Ibrahim
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Лизет
Пас отдал
M. Nakkim
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Markus Nakkim
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Джо Белл
ОП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
26
Jefferson De Souza
ЦФ
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
5
Axel Óskar Andrésson
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
6
Joackim Solberg
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
15
Mathias Fredriksen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Викинг
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
13
Michael Crowe
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
16
Even Ãstensen
ЦФ
1-5
20
Драгснес
17
22
23
Лизет
18
33
3-1-1-1-5
18
Бьорсхол
3
Веватне
5
Хеггхейм
8
Белл
29
Ибрахимай
11
Битики
26
14
Бериша
9
5
1
Ларсен
4
4
Ларсен
15
15
17
11
11
17
22
7
Ларсен
7
Ларсен
22
8
18
18
8
14
Бериша
10
10
14
Бериша
26
16
16
26
Остались в запасе
Мьёндален
Викинг
6
Joackim Solberg
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
6
Joackim Solberg
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Остались в запасе
13
Michael Crowe
ЦФ
8
Сондре Аукленд
АП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Мьёндален - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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