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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Опава
Яблонец - Опава: обзор матча 27 сентября 2020
Яблонец
27.09.2020, воскресенье, 16:30
Чехия. Синот Лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Опава
3'
Д. Дидиба (АГ)
38'
Т. Хюбшман
73'
И. Шранц
90+3'
Я. Поважанец
42'
B. Pikul
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Опава
ГОЛ! 4:1!
Я. Поважанец
90'
+3
Замена
Я. Кроб
️️️️
J. Podaný
90'
78'
Замена
B. Dordic
️️️️
J. Řezníček
ГОЛ! 3:1!
И. Шранц
Пас отдал
R. Hruby
73'
Замена
М. Долежал
️️️️
Т. Чванчара
72'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Т. Ладра
72'
67'
Желтая карточка
V. Fendrich
Замена
R. Hruby
️️️️
Я. Зелены
61'
60'
Желтая карточка
D. Vecerka
56'
Замена
Р. Дедич
️️️️
B. Pikul
46'
Замена
M. Hrabina
️️️️
М. Хелешич
42'
ГОЛ! 2:1!
B. Pikul
Пас отдал
J. Texl
ГОЛ! 2:0!
Т. Хюбшман
38'
30'
Желтая карточка
J. Řezníček
Желтая карточка
Д. Штепанек
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Дидиба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
23
Давид Штепанек
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
0
J. Texl
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
21
Vaclav Jurena
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
6
Jan Řezníček
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
23
Bojan Dordic
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
4-3-4
4
Мартинец
30
Зелены
39
4
Холик
23
Штепанек
3
Хюбшман
7
Поважанец
70
Чванчара
30
Хрубы
18
Ладра
26
Шранц
3-1-3-3
1
0
20
Хелешич
21
6
Дидиба
21
20
6
0
10
28
18
Ладра
11
Пиларж
11
Пиларж
18
Ладра
39
16
Кроб
16
Кроб
39
30
Зелены
8
8
30
Зелены
70
Чванчара
15
Долежал
15
Долежал
70
Чванчара
20
Хелешич
9
9
20
Хелешич
6
23
23
6
10
33
Дедич
33
Дедич
10
Остались в запасе
Яблонец
Опава
9
Michal Jerabek
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
1
Ян Гануш
ЦФ
Остались в запасе
0
Tomas Koschatzky
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
2
Степан Гаразим
ЦП
7
Pavel Zavadil
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Яблонец - Опава
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
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