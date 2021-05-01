Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Богемианс 1905
Опава - Богемианс 1905: обзор матча 01 мая 2021
Опава
01.05.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
41'
М. Хелешич (П)
57'
Д. Пушкач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Богемианс 1905
87'
Желтая карточка
T. Necid
86'
Желтая карточка
К. Вацек
Замена
L. Kania
️️️️
М. Хелешич
82'
81'
Замена
К. Вацек
️️️️
V. Novak
80'
Желтая карточка
М. Пулькраб
66'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
P. Osmancik
66'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
Замена
J. Kulhánek
️️️️
J. Žídek
65'
60'
Желтая карточка
В. Левин
Замена
A. Rychlý
️️️️
L. Holik
59'
Желтая карточка
L. Holik
58'
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пушкач
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Хелешич
41'
40'
Желтая карточка
I. Keita
Желтая карточка
Р. Дедич
36'
35'
Пенальти не реализован!
Д. Пушкач
Желтая карточка
Д. Дидиба
34'
4'
Желтая карточка
D. Kosek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
20
Матей Хелешич
ЦЗ
21
Jan Žídek
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
20
Karol Mondek
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Богемианс 1905
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
15
Adam Rychlý
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
0
T. Rataj
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Богемианс 1905
7
Камил Вацек
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Lukas Musil
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
3-1-3-4
20
Хелешич
21
9
6
Дидиба
20
18
2
Гаразим
0
33
Дедич
1
28
3-3-5
12
0
16
30
Пушкач
88
Левин
16
Квет
22
89
18
11
16
20
Хелешич
0
0
20
Хелешич
0
15
15
0
21
25
25
21
11
7
Вацек
7
Вацек
11
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
12
10
Пулькраб
10
Пулькраб
12
Остались в запасе
Опава
Богемианс 1905
0
T. Rataj
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Vaclav Jurena
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Lukas Musil
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
0
T. Rataj
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
21
Vaclav Jurena
ЦП
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
18
Lukas Musil
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Опава - Богемианс 1905
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Опава
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+