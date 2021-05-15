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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Сигма
Опава - Сигма: обзор матча 15 мая 2021
Опава
15.05.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Сигма
71'
L. Holik
29'
P. Zifcak
83'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Сигма
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Хытил
Пас отдал
К. Данек
80'
Желтая карточка
J. Luc Gbayara
79'
Замена
J. Luc Gbayara
️️️️
M. Sladký
Желтая карточка
М. Хелешич
78'
ГОЛ! 1:1!
L. Holik
71'
Замена
A. Rychlý
️️️️
D. Brezina
69'
Замена
L. Holik
️️️️
P. Hellebrand
69'
61'
Замена
М. Гала
️️️️
P. Zifcak
61'
Замена
М. Хытил
️️️️
P. Slamena
Замена
V. Jurena
️️️️
Р. Дедич
58'
Красная карточка
M. Hrabina
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
P. Zifcak
17'
Замена
M. Sladký
️️️️
M. Vepřek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
9
Алеш Несицки
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
7
Радим Брейте
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Опава
15
Adam Rychlý
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
8
Jean Luc Gbayara
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
18
Jan Fiala
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
2-5-3
22
20
Хелешич
9
0
18
25
20
9
Несицки
33
Дедич
28
0
3-3-3
44
Мачик
21
15
32
19
93
10
Данек
23
0
11
18
0
0
18
0
15
15
0
33
Дедич
21
21
33
Дедич
11
17
Гала
17
Гала
11
21
22
22
21
8
8
0
13
Хытил
13
Хытил
0
Остались в запасе
Опава
Сигма
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
18
Jan Fiala
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
30
Алеш Мандоус
ВР
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
Остались в запасе
18
Jan Fiala
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
30
Алеш Мандоус
ВР
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Опава - Сигма
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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