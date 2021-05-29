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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Опава - Виктория
Опава - Виктория: обзор матча 29 мая 2021
Опава
29.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Виктория
39'
А. Несицки
13'
А. Чермак
34'
П. Буха
43'
М. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Опава - Виктория
90'
+4
Желтая карточка
А. Ба Луа
85'
Желтая карточка
М. Хибс
84'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
77'
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Чермак
Желтая карточка
P. Hellebrand
67'
63'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
63'
Замена
Š. Falta
️️️️
П. Шулц
Замена
V. Jurena
️️️️
D. Vecerka
62'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
L. Holik
62'
Желтая карточка
J. Hnanicek
45'
+2
Замена
K. Mondek
️️️️
M. Hrabina
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:3!
М. Гавел
Пас отдал
J. David Beauguel
ГОЛ! 1:2!
А. Несицки
Пас отдал
М. Хелешич
39'
34'
ГОЛ! 0:2!
П. Буха
Пас отдал
J. David Beauguel
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Чермак
Пас отдал
Ж. Каямба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Опава
20
Матей Хелешич
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
0
L. Holik
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
15
Adam Rychlý
ЦП
17
Denis Kramar
ЦФ
0
D. Brezina
ЦФ
Виктория
20
Šimon Falta
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
2-2-3-4
20
Хелешич
9
6
Дидиба
4
Тьехи
9
Несицки
25
0
0
15
28
1
4-4-2
36
Станек
11
Хибс
14
Брабец
2
Гейда
24
Гавел
47
Чермак
23
Калвах
20
Буха
10
Шулц
11
Каямба
9
0
18
18
0
28
21
21
28
9
20
20
9
10
Шулц
20
20
10
Шулц
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
47
Чермак
17
Михалик
17
Михалик
47
Чермак
Остались в запасе
Опава
Виктория
17
Denis Kramar
ЦФ
0
D. Brezina
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
15
Adam Rychlý
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
17
Denis Kramar
ЦФ
0
D. Brezina
ЦФ
22
Kryštof Lasák
ВР
15
Adam Rychlý
ЦП
Остались в запасе
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Опава - Виктория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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