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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Опава
Фастав - Опава: обзор матча 08 мая 2021
Фастав
08.05.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Опава
78'
Т. Пожнар
19'
А. Несицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Опава
90'
+2
Желтая карточка
T. Smola
86'
Замена
T. Rataj
️️️️
K. Mondek
86'
Замена
T. Smola
️️️️
Р. Дедич
80'
Замена
L. Kania
️️️️
М. Хелешич
ГОЛ! 1:1!
Т. Пожнар
78'
Замена
А. Фантис
️️️️
Я. Янецки
74'
70'
Желтая карточка
А. Несицки
Желтая карточка
P. Martinez
69'
58'
Желтая карточка
Р. Дедич
53'
Желтая карточка
Д. Дидиба
Замена
Л. Джаво
️️️️
Р. Поточны
46'
Замена
P. Martinez
️️️️
Д. Яношек
46'
Желтая карточка
Я. Янецки
45'
+3
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Несицки
Пас отдал
M. Hrabina
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Опава
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Опава
1
Vilem Fendrich
ВР
15
Adam Rychlý
ЦП
0
D. Brezina
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
0
T. Rataj
ЦФ
0
T. Smola
ЦФ
4-3-4
3
16
2
88
18
Чедидла
68
Янецки
39
Яношек
27
91
Поточны
88
Пожнар
17
2-1-5-3
9
20
Хелешич
6
Дидиба
9
Несицки
0
25
20
18
33
Дедич
28
1
39
Яношек
0
0
39
Яношек
68
Янецки
15
Фантис
15
Фантис
68
Янецки
91
Поточны
44
Джаво
44
Джаво
91
Поточны
20
Хелешич
0
0
20
Хелешич
20
0
0
20
33
Дедич
0
0
33
Дедич
Остались в запасе
Фастав
Опава
28
Jakub Kolar
ЦФ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
0
D. Brezina
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
15
Adam Rychlý
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
1
Matej Rakovan
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Brezina
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
1
Vilem Fendrich
ВР
15
Adam Rychlý
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Фастав - Опава
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Опава
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Первая лига. Голевой пас воспитанника «Динамо» Левина помог «Богемиансу» победить «Опаву» в гостях
2020.06.03 20:50
2
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