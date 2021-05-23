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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Опава
Зброевка - Опава: обзор матча 23 мая 2021
Зброевка
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Опава
15'
Я. Гладик
21'
Я. Гладик
82'
А. Русек
88'
А. Русек (П)
75'
М. Хелешич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Опава
90'
Желтая карточка
K. Lasák
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Русек
88'
Замена
L. Krystufek
️️️️
J. Sedlak
84'
Замена
D. Jambor
️️️️
Я. Гладик
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Русек
82'
80'
Желтая карточка
A. Rychlý
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Хелешич
68'
Желтая карточка
D. Vecerka
Замена
J. Prichystal
️️️️
P. Stepanovsky
65'
Замена
J. Moravec
️️️️
R. Reiter
65'
46'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
L. Holik
46'
Замена
L. Kania
️️️️
K. Mondek
46'
Замена
Р. Дедич
️️️️
А. Несицки
ГОЛ! 2:0!
Я. Гладик
Пас отдал
P. Stepanovsky
21'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гладик
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
4
Людек Перница
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
Опава
22
Kryštof Lasák
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
9
Алеш Несицки
ЦП
25
Jiří Kulhánek
ЦП
20
Karol Mondek
ЦП
15
Adam Rychlý
ЦП
28
D. Vecerka
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
L. Holik
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
Главный тренер
Роман Скухравы
Зброевка
0
J. Moravec
ЦП
25
Lukas Krystufek
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
40
Martin Sustr
ЦФ
Опава
4
Христ Тьехи
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
J. Hnanicek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
0
L. Kania
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
1-1-1-5
4
Перница
7
14
Гладик
9
Русек
59
0
16
0
1-1-4-4
22
20
Хелешич
6
Дидиба
25
20
15
9
Несицки
17
0
15
28
16
25
25
16
14
Гладик
5
5
14
Гладик
0
44
44
0
7
0
0
7
20
0
0
20
0
18
18
0
9
Несицки
33
Дедич
33
Дедич
9
Несицки
Остались в запасе
Зброевка
Опава
15
L. Endl
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
40
Martin Sustr
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
4
Христ Тьехи
ОП
0
J. Hnanicek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Остались в запасе
15
L. Endl
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
40
Martin Sustr
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
4
Христ Тьехи
ОП
0
J. Hnanicek
ЦП
21
Vaclav Jurena
ЦП
Главный тренер
Роман Скухравы
Статистика матча Зброевка - Опава
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Опава
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Опава
1 : 3
29.05.2021
Виктория
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Зброевка
4 : 1
23.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Опава
1 : 2
15.05.2021
Сигма
Чехия. Синот Лига, 31 тур
Фастав
1 : 1
08.05.2021
Опава
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Опава
1 : 1
01.05.2021
Богемианс 1905
Новости команд
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Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
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2018.05.19 20:44
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