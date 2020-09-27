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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монпелье
Дижон - Монпелье: обзор матча 27 сентября 2020
Дижон
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
8'
Э. Эбимбе
60'
Б. Экюэль-Манга
50'
А. Делор
89'
Т. Саванье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монпелье
Желтая карточка
Д. Панцо
89'
89'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Саванье
83'
Замена
А. Ойонго
️️️️
М. Ристич
Замена
️️️️
Э. Эбимбе
83'
Замена
️️️️
П. Шейх
82'
77'
Желтая карточка
С. Мавидиди
Замена
Ж. Мари
️️️️
М. Бальде
73'
65'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
Ж. Самбья
65'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Ферри
Замена
М. Шуиар
️️️️
Б. Целина
62'
Замена
️️️️
А. Чала
61'
ГОЛ! 2:1!
Б. Экюэль-Манга
Пас отдал
Б. Целина
60'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Делор
Пас отдал
Г. Лаборд
Желтая карточка
Э. Эбимбе
28'
Желтая карточка
Б. Целина
19'
Желтая карточка
Ф. Чафик
9'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эбимбе
Пас отдал
Б. Целина
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Дижон
8
Мунир Шуиар
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
91
Флоран Мойе
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Гомис
5
Экюэль-Манга
6
Лаутоа
4
Панцо
16
Чала
26
Чафик
24
Шейх
43
Целина
7
Саммаритано
29
Эбимбе
17
Бальде
3-3-2-2
1
Омлин
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
10
Самбья
6
Ле Таллек
23
Ристич
10
Саванье
4
Ферри
9
Лаборд
9
Делор
43
Целина
8
Шуиар
8
Шуиар
43
Целина
17
Бальде
14
Мари
14
Мари
17
Бальде
23
Ристич
8
Ойонго
8
Ойонго
23
Ристич
4
Ферри
91
Мойе
91
Мойе
4
Ферри
10
Самбья
45
Мавидиди
45
Мавидиди
10
Самбья
Остались в запасе
Дижон
Монпелье
9
Райан Филипп
ЦП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
23
Вилитти Юнусса
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
9
Райан Филипп
ЦП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
23
Вилитти Юнусса
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Дижон - Монпелье
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Орельен Пети
Стадион:
Гастон Жерар
Новости команд
Все
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2025.05.16 10:42
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2025.05.10 23:54
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