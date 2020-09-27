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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ротор - Рубин
Ротор - Рубин: обзор матча 27 сентября 2020
Ротор
27.09.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Рубин
61'
Ф. Жуниор
42'
Д. Деспотович
59'
Х. Кварацхелия
75'
О. Шатов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Рубин
Замена
К. Донцов
️️️️
О. Николаев
90'
89'
Желтая карточка
О. Абильдгор
Замена
О. Кожемякин
️️️️
П. Матрикарди
85'
83'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Д. Деспотович
79'
Замена
И. Коновалов
️️️️
О. Шатов
79'
Замена
И. Самошников
️️️️
А. Зуев
75'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
О. Шатов
71'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Макаров
ГОЛ! 1:2!
Ф. Жуниор
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кварацхелия
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
К. Колесниченко
53'
52'
Желтая карточка
А. Зуев
Вторая желтая
А. Манучарян
48'
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. Деспотович
Пас отдал
Х. Ин Бом
Желтая карточка
О. Николаев
40'
Желтая карточка
С. Кверквелия
30'
Желтая карточка
А. Манучарян
23'
20'
Желтая карточка
К. Старфельт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
93
Йосип Чондрич
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
50
Фламарион Жуниор
ПП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ротор
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
59
Ярослав Щербин
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
3-2-3-2
93
Чондрич
30
Гогуа
4
Кверквелия
3
Манучарян
5
Матрикарди
6
Макаров
34
Алейник
7
Песегов
50
Жуниор
11
Николаев
9
Колесниченко
3-1-2-3-1
99
Дюпин
15
Старфельт
22
Уремович
2
Бегич
28
Абильдгор
27
Шатов
16
Ин Бом
77
Макаров
17
Зуев
7
Кварацхелия
21
Деспотович
11
Николаев
80
Донцов
80
Донцов
11
Николаев
5
Матрикарди
22
Кожемякин
22
Кожемякин
5
Матрикарди
9
Колесниченко
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
9
Колесниченко
17
Зуев
71
Самошников
71
Самошников
17
Зуев
27
Шатов
17
Коновалов
17
Коновалов
27
Шатов
77
Макаров
17
Бакаев
17
Бакаев
77
Макаров
21
Деспотович
18
Игнатьев
18
Игнатьев
21
Деспотович
Остались в запасе
Ротор
Рубин
59
Ярослав Щербин
ЦФ
7
Николай Кипиани
ЛВ
Главный тренер
Александр Хацкевич
32
Иван Коновалов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
59
Ярослав Щербин
ЦФ
7
Николай Кипиани
ЛВ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ротор - Рубин
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Волгоград Арена
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