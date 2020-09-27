Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лозанна-Спорт
Люцерн - Лозанна-Спорт: обзор матча 27 сентября 2020
Люцерн
27.09.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Лозанна-Спорт
1'
П. Шурпф
81'
С. Кнежевич
51'
А. Туркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Лозанна-Спорт
82'
Замена
N. Getaz
️️️️
К. Пуэртас
82'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
А. Туркес
ГОЛ! 2:1!
С. Кнежевич
81'
Замена
L. Lang
️️️️
И. Ндиайе
77'
75'
Желтая карточка
С. Кукурузович
Желтая карточка
Лукас
71'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
С. Сидлер
60'
56'
Желтая карточка
А. Туркес
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Туркес
Желтая карточка
С. Сидлер
33'
23'
Красная карточка
М. Нанизаямо
5'
Желтая карточка
P. Egil Flo
ГОЛ! 1:0!
П. Шурпф
Пас отдал
Л. Шауб
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
9
Алдин Туркес
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
23
Филип Угринич
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
71
Lino Lang
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
Лозанна-Спорт
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
1
Thomas Castella
ЦФ
0
N. Getaz
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
4-5-1
27
Мюллер
23
Бюрки
5
Лукас
24
Сидлер
5
Кнежевич
10
Эмини
21
Шауб
10
Шульц
11
Шурпф
7
Нденг
7
Ндиайе
2-3-5
1
Мори
37
Нанизаямо
20
Лосли
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
21
Пуэртас
9
Туркес
13
6
99
Монтейру
19
7
Ндиайе
71
71
7
Ндиайе
24
Сидлер
23
Угринич
23
Угринич
24
Сидлер
21
Пуэртас
0
0
21
Пуэртас
9
Туркес
98
Зехнини
98
Зехнини
9
Туркес
Остались в запасе
Люцерн
Лозанна-Спорт
1
David Zibung
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
70
Julian Herrmann
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Лозанна-Спорт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Лозанна-Спорт
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+