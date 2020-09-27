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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 сентября 2020
Бристоль Сити
27.09.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
60'
T. Rowe
90+3'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
T. Rowe
90'
+3
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Мартин
89'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Д. Хант
89'
84'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Л. Палмер
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
81'
74'
Замена
А. Рич
️️️️
Э. Качунга
71'
Желтая карточка
K. Harris
68'
Замена
Ф. Деле-Баширу
️️️️
I. Brown
ГОЛ! 1:0!
T. Rowe
Пас отдал
К. Мартин
60'
Желтая карточка
Д. Патерсон
44'
Желтая карточка
Т. Бакинсон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Джейми Патерсон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
11
Chris Brunt
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
3-3-1-3
25
Бентли
26
Моусон
32
Хант
10
4
19
Бакинсон
26
Винер
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Мартин
21
Уэллс
2-5-3
1
12
Лис
27
2
Палмер
7
24
10
Виндасс
10
Беннэн
10
Качунга
21
Луонго
4
32
Хант
2
Сессеньон
2
Сессеньон
32
Хант
18
Мартин
18
Дьедиу
18
Дьедиу
18
Мартин
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
24
16
Деле-Баширу
16
Деле-Баширу
24
10
Качунга
3
Рич
3
Рич
10
Качунга
2
Палмер
29
Роудс
29
Роудс
2
Палмер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
1
Макс О'Лири
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
12
Джей Дасилва
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
12
Джей Дасилва
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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