Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Адмира Ваккер
Аустрия - Адмира Ваккер: обзор матча 27 сентября 2020
Аустрия
27.09.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Адмира Ваккер
8'
К. Моншейн
52'
Б. Пихлер
28'
E. Hoffer
87'
М. Бройниг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Адмира Ваккер
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Бройниг
Пас отдал
C. Gartner
Замена
М. Жарджуэ
️️️️
Б. Пихлер
85'
80'
Замена
C. Gartner
️️️️
T. Tomić
80'
Замена
S. Maierhofer
️️️️
В. Ворсагер
Замена
M. Sax
️️️️
А. Юкич
71'
65'
Желтая карточка
L. Rath
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
П. Виммер
60'
ГОЛ! 2:1!
Б. Пихлер
Пас отдал
М. Зуттнер
52'
28'
ГОЛ! 1:1!
E. Hoffer
Пас отдал
Р. Кершбаум
ГОЛ! 1:0!
К. Моншейн
Пас отдал
M. Madl
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
5
Роман Кершбаум
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
90
Tomislav Tomić
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
7
Maximilian Sax
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
70
Мухаммед Чам
ЦП
25
Miloš Spasić
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
4-4-1-1
1
Пенц
30
14
Палмер-Браун
29
Зуттнер
39
Тигль
8
Виммер
25
Эбнер
11
Пихлер
11
Саркария
7
Юкич
14
Моншейн
3-2-1-4
1
2
Ворсагер
4
Айву
18
5
Кершбаум
23
Юльманн
32
Чиркович
16
90
24
14
Бройниг
11
Пихлер
99
Жарджуэ
99
Жарджуэ
11
Пихлер
7
Юкич
7
7
7
Юкич
8
Виммер
10
10
8
Виммер
90
21
21
90
2
Ворсагер
0
0
2
Ворсагер
Остались в запасе
Аустрия
Адмира Ваккер
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
70
Мухаммед Чам
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
28
Christoph Martschinko
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
25
Miloš Spasić
ЦФ
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
70
Мухаммед Чам
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Аустрия - Адмира Ваккер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Новости команд
Все
Аустрия
Адмира Ваккер
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+