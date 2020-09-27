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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Сельта
Вальядолид - Сельта: обзор матча 27 сентября 2020
Вальядолид
27.09.2020, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
66'
С. Гвардиола (П)
44'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Сельта
90'
+2
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
Х. Санчес
86'
81'
Замена
Н. Араужо
️️️️
Ф. Бельтран
Желтая карточка
Б. Гонсалес
80'
80'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Р. Тапиа
Замена
О. Плано
️️️️
Т. Вилья
73'
72'
Замена
С. Мина
️️️️
Нолито
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гвардиола
66'
65'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
С. Гвардиола
61'
60'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Э. Мор
60'
Замена
М. Баэса
️️️️
Д. Суарес
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Ф. Орельяна
58'
Замена
М. Андре
️️️️
Р. Гарсия
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Суарес
41'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
25'
Желтая карточка
Э. Мор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Эмре Мор
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Сельта
13
Яго Домингес
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
31
Рауль Бланко
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Роберто
15
Гарсия
18
Гонсалес
15
Санчес
22
Мартинес
2
Перес
71
Перес
6
Феде
19
Вилья
14
Орельяна
14
Гвардиола
4-1-1-2-2
25
Вильяр
22
Мальо
4
Айду
24
Мурильо
15
Оласа
13
Тапиа
8
Бельтран
7
Мор
4
Суарес
10
Аспас
3
Нолито
19
Вилья
20
Плано
20
Плано
19
Вилья
14
Орельяна
14
Эрвияс
14
Эрвияс
14
Орельяна
15
Гарсия
10
Андре
10
Андре
15
Гарсия
4
Суарес
8
Баэса
8
Баэса
4
Суарес
7
Мор
10
Мендес
10
Мендес
7
Мор
8
Бельтран
14
Араужо
14
Араужо
8
Бельтран
13
Тапиа
5
Йокушлу
5
Йокушлу
13
Тапиа
3
Нолито
77
Мина
77
Мина
3
Нолито
Остались в запасе
Вальядолид
Сельта
20
Ориоль Рей
ОП
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
22
Мигель Родригес
ПВ
31
Рауль Бланко
ЦП
13
Яго Домингес
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
12
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
26
Самуэль Перес
ВР
21
Мичел
ЦП
Остались в запасе
22
Мигель Родригес
ПВ
31
Рауль Бланко
ЦП
13
Яго Домингес
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Вальядолид - Сельта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Хосе Соррилья
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