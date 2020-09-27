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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Лидс
Шеффилд Юнайтед - Лидс: обзор матча 27 сентября 2020
Шеффилд Юнайтед
27.09.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
88'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лидс
90'
+1
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Родриго
88'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Д. Харрисон
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. МакГолдрик
74'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. Бурк
74'
Желтая карточка
Д. Балдок
67'
66'
Замена
И. Поведа
️️️️
Э. Кошта
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Ландстрем
64'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
58'
46'
Замена
Родриго
️️️️
Т. Робертс
6'
Желтая карточка
К. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Лидс
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Стивенс
4
Ампаду
14
Робинсон
6
Бешам
23
Осборн
6
Ландстрем
16
Берге
32
Балдок
7
Бурк
17
МакГолдрик
4-1-1-1-3
30
Мелье
15
Даллас
6
Купер
12
Эйлинг
4
Кох
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Робертс
11
Кошта
6
Ландстрем
10
Норвуд
10
Норвуд
6
Ландстрем
7
Бурк
14
Шарп
14
Шарп
7
Бурк
17
МакГолдрик
9
МакБарни
9
МакБарни
17
МакГолдрик
Родриго
7
Алиоски
7
Алиоски
Родриго
11
Кошта
99
Поведа
99
Поведа
11
Кошта
19
Робертс
19
Родриго
19
Родриго
19
Робертс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лидс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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