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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Бешикташ
Коньяспор - Бешикташ: обзор матча 27 сентября 2020
Коньяспор
27.09.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Бешикташ
28'
Л. Шенгелия
63'
A. Kravets
78'
Л. Шенгелия
81'
A. Kravets (П)
90+1'
Г. Торе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Бешикташ
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Г. Торе
Пас отдал
О. Озякуп
Замена
А. Демирбаг
️️️️
А. Хаджиахметович
87'
84'
Замена
А. Хасич
️️️️
Т. Бойд
81'
Желтая карточка
Д. Вида
ГОЛ с пенальти! 4:0!
A. Kravets
81'
79'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Д. Токез
ГОЛ! 3:0!
Л. Шенгелия
Пас отдал
A. Kravets
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
68'
Замена
К. Ларин
️️️️
А. Льяич
Замена
F. Miya
️️️️
Д. Милошевич
66'
ГОЛ! 2:0!
A. Kravets
Пас отдал
Д. Милошевич
63'
61'
Замена
Г. Торе
️️️️
Г. Ялчин
60'
Желтая карточка
Д. Токез
Желтая карточка
Л. Шенгелия
55'
Замена
A. Kravets
️️️️
С. Цикалеши
50'
46'
Замена
В. Абубакар
️️️️
А. Юнер
40'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Желтая карточка
С. Цикалеши
38'
Желтая карточка
М. Евтович
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенгелия
Пас отдал
О. Али Саинер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Атакан Юнер
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Коньяспор
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
70
Samuel Eduok
ЦФ
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
0
Savaş Polat
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
0
A. Kravets
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
42
Бартакжи
15
12
Гильерме
89
Скубич
8
Евтович
27
Шенгелия
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
42
Саинер
17
Цикалеши
3-4-1-2
30
Дестаноглу
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
20
Уйсал
43
Менса
24
Токез
50
Ялчин
22
Льяич
19
Бойд
27
Юнер
8
Хаджиахметович
4
Демирбаг
4
Демирбаг
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
21
21
27
Милошевич
17
Цикалеши
0
0
17
Цикалеши
19
Бойд
14
Хасич
14
Хасич
19
Бойд
24
Токез
15
Озякуп
15
Озякуп
24
Токез
50
Ялчин
30
Торе
30
Торе
50
Ялчин
22
Льяич
9
Ларин
9
Ларин
22
Льяич
27
Юнер
9
Абубакар
9
Абубакар
27
Юнер
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
70
Samuel Eduok
ЦФ
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
0
Savaş Polat
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
70
Samuel Eduok
ЦФ
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
0
Savaş Polat
ЦФ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Oguz Kagan GÃ¼Ã§tekin
ЦП
77
Sener Kaya
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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