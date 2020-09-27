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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лион
Лорьян - Лион: обзор матча 27 сентября 2020
Лорьян
27.09.2020, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лион
63'
Й. Висса
74'
Л. Дюбуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Лион
Желтая карточка
П. Нарди
90'
+5
Замена
Ф. Ваджа
️️️️
П. Амель
89'
82'
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Ф. Лемуан
75'
75'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Р. Шерки
75'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Ж. Лукас
74'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дюбуа
Пас отдал
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 1:0!
Й. Висса
Пас отдал
П. Амель
63'
Желтая карточка
П. Амель
54'
46'
Замена
М. Депай
️️️️
С. Дьоманде
Замена
Т. Монконду
️️️️
Э. Ле Фе
46'
Замена
П. Амель
️️️️
А. Грбич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
15
Франклин Ваджа
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Нарди
15
Лапорт
21
Морель
5
Фонтейн
25
Ле Гофф
19
Абержель
17
Мендес
28
Ле Фе
18
Лемуан
9
Висса
9
Грбич
4-3-2-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
20
Дьоманде
10
Ауа
36
Гимарайнс
6
Лукас
10
Шерки
70
Корне
9
Дембеле
28
Ле Фе
6
Монконду
6
Монконду
28
Ле Фе
Амель
15
Ваджа
15
Ваджа
Амель
18
Лемуан
22
Делаплас
22
Делаплас
18
Лемуан
9
Грбич
29
Амель
29
Амель
9
Грбич
70
Корне
26
Бар
26
Бар
70
Корне
6
Лукас
23
Мендес
23
Мендес
6
Лукас
20
Дьоманде
10
Депай
10
Депай
20
Дьоманде
10
Шерки
9
Кадевере
9
Кадевере
10
Шерки
Остались в запасе
Лорьян
Лион
14
Жером Эрго
ПЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
12
Сильвен Марво
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лорьян - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мустуар
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