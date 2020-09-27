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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Торпедо
Чертаново - Торпедо: обзор матча 27 сентября 2020
Чертаново
27.09.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Торпедо
Замена
Д. Молчанов
️️️️
Е. Рудковский
85'
81'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
Д. Прошляков
77'
Желтая карточка
В. Адаев
75'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Берковский
Вторая желтая
Г. Левин
69'
66'
Желтая карточка
Р. Магаль
Желтая карточка
Г. Левин
62'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Д. Великородный
60'
45'
Желтая карточка
А. Евдокимов
45'
Замена
А. Лях
️️️️
И. Лебеденко
36'
Вторая желтая
М. Шоркин
8'
Желтая карточка
М. Шоркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
46
Никита Першин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Егор Кондаков
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
4-2-2-1-1
31
Абаев
66
Гудков
4
Редькович
13
Бартасевич
30
Ляхов
6
Великородный
46
Першин
70
Левин
10
Рудковский
68
Герчиков
84
Молтенинов
4-2-2-2
14
Конюхов
28
Магаль
16
Шоркин
99
Евдокимов
44
Самсонов
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
17
Берковский
9
Адаев
10
Лебеденко
22
Прошляков
10
Рудковский
18
Молчанов
18
Молчанов
10
Рудковский
6
Великородный
15
Тюменцев
15
Тюменцев
6
Великородный
17
Берковский
18
Кертанов
18
Кертанов
17
Берковский
10
Лебеденко
90
Лях
90
Лях
10
Лебеденко
22
Прошляков
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
22
Прошляков
Остались в запасе
Чертаново
Торпедо
1
Никита Яворский
ВР
30
Егор Кондаков
ЦП
4
Данила Молодняков
ЦЗ
77
Александр Мелехов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ВР
30
Егор Кондаков
ЦП
4
Данила Молодняков
ЦЗ
77
Александр Мелехов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
46
Антон Порутчиков
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Чертаново - Торпедо
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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