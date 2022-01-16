- 16 января 2022
- 13:38 Защитник сборной Белоруссии Юзепчук может перейти в московский клуб 6
- 30 декабря 2021
- 07:47 «Спартак» – об интересе к Орешкевичу: «Разумеется, это фантазии» 2
- 00:44 «Рух» подтвердил, что «Спартак» интересуется форвардом Орешкевичем 2
- 20 августа 2021
- 18:23 «Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам 11
- 11 августа 2021
- 23:59 Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко не прошел просмотр в «Зените» 14
- 5 августа 2021
- 15:32 «Матч ТВ»: белорусский вратарь Павлюченко находится на просмотре в «Зените»
- 14:38 Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко может перейти в «Зенит». Он прибыл на медосмотр 6
- 29 мая 2021
- 00:08 Football.by: Кучук подал в отставку с поста тренера «Динамо» Мн после поражения от «Руха»
- 21 мая 2021
- 13:45 «Крылья Советов» интересуются защитником сборной Белоруссии Юзепчуком
- 24 января 2021
- 20:38 Украинский защитник «Чайки» Мигунов: «РПЛ объективно сильнее УПЛ» 6
- 3 сентября 2020
- 21:00 «Химки» подписали полузащитника «Руха» Осучукву 1
- 9 мая 2020
- 23:35 Высшая лига. Новичок «Рух» победил ни разу не вылетавший «Неман», в матче шесть голов и удаление
- 13 апреля 2020
- 21:48 Фото «Дзюба, иди в «Славию»: на матче чемпионата Белоруссии вывесили баннер о форварде «Зенита» 30
- 4 апреля 2020
- 19:31 Высшая лига. БАТЭ одержал первую победу в сезоне, экс-динамовец Драгун забил решающий гол
- 28 марта 2020
- 01:46 Игрок «Руха» Вильям: «Хотел бы, чтобы чемпионат Белоруссии приостановили. Я напуган»
- 00:56 Фото Игроки вышли на матч чемпионата Белоруссии в майках с надписью «Мы молимся за весь мир»
- 20 марта 2020
- 21:59 Высшая лига. «Динамо» Гуренко всухую уступило в первом туре дебютанту из Бреста 3