Украинский защитник «Чайки» Мигунов: «РПЛ объективно сильнее УПЛ»

Украинский защитник «Чайки» Александр Мигунов рассказал, почему перешел в команду из Песчанокопского.
– Какие были варианты продолжения карьеры?
– Были варианты остаться в Украине, звали в Казахстан, но решил выбрать «Чайку». Я родился и вырос в Донецке. Родителям будет проще ездить ко мне в гости. Плюс все говорят, что ФНЛ – хороший чемпионат, за которым следят. Хочу проявить себя на новом уровне.
Чемпионат России объективно сильнее чемпионата Украины. Хотелось бы попробовать свои силы и в РПЛ, но пока я в ФНЛ и хочу прогрессировать тут.
- Последний клуб Мигунова – брестский «Рух».
- Рыночная стоимость 26-летнего футболиста – 300 тысяч евро.
Источник: официальный сайт «Чайки»