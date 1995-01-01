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    Украинский защитник «Чайки» Мигунов: «РПЛ объективно сильнее УПЛ»

    Украинский защитник «Чайки» Александр Мигунов рассказал, почему перешел в команду из Песчанокопского.

    – Какие были варианты продолжения карьеры?

    – Были варианты остаться в Украине, звали в Казахстан, но решил выбрать «Чайку». Я родился и вырос в Донецке. Родителям будет проще ездить ко мне в гости. Плюс все говорят, что ФНЛ – хороший чемпионат, за которым следят. Хочу проявить себя на новом уровне.

    Чемпионат России объективно сильнее чемпионата Украины. Хотелось бы попробовать свои силы и в РПЛ, но пока я в ФНЛ и хочу прогрессировать тут.

    • Последний клуб Мигунова – брестский «Рух».
    • Рыночная стоимость 26-летнего футболиста – 300 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Чайки»

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9215

      BRO_football 7 минут назад

      По чемпионату да, РПЛ сильнее УПЛ, а вот по клубам - нет. Украинские Шахтер и Динамо уделают любой российский клуб, даже Зенит. Да и в Европе почему-то больше востребованы украинские игроки, чем российские.

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      Рейтинг: +16

      tema.milevskiy 1 час назад

      Живу в Украине, и в шоке от этой новости, да ладно?!

      0
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      Рейтинг: +1548

      acor94 1 час назад

      а почему это в главных?
      сенсация?
      РПЛ сильнее УПЛ?
      раскрыл государсвенный секрет, который скрывали целых 30 лет!

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      Рейтинг: +42

      AS Roma Ultras > acor94 1 час назад

      развести бандероватный срач

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