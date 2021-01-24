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  • Украинский защитник «Чайки» Мигунов: «РПЛ объективно сильнее УПЛ»

Украинский защитник «Чайки» Мигунов: «РПЛ объективно сильнее УПЛ»

24 января 2021, 20:38
6

Украинский защитник «Чайки» Александр Мигунов рассказал, почему перешел в команду из Песчанокопского.

– Какие были варианты продолжения карьеры?

– Были варианты остаться в Украине, звали в Казахстан, но решил выбрать «Чайку». Я родился и вырос в Донецке. Родителям будет проще ездить ко мне в гости. Плюс все говорят, что ФНЛ – хороший чемпионат, за которым следят. Хочу проявить себя на новом уровне.

Чемпионат России объективно сильнее чемпионата Украины. Хотелось бы попробовать свои силы и в РПЛ, но пока я в ФНЛ и хочу прогрессировать тут.

  • Последний клуб Мигунова – брестский «Рух».
  • Рыночная стоимость 26-летнего футболиста – 300 тысяч евро.

Источник: официальный сайт «Чайки»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Рух Чайка Мигунов Александр
Комментарии (6)
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acor94
1611510411
а почему это в главных? сенсация? РПЛ сильнее УПЛ? раскрыл государсвенный секрет, который скрывали целых 30 лет!
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tema.milevskiy
1611512035
Живу в Украине, и в шоке от этой новости, да ладно?!
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BRO_football
1611516789
По чемпионату да, РПЛ сильнее УПЛ, а вот по клубам - нет. Украинские Шахтер и Динамо уделают любой российский клуб, даже Зенит. Да и в Европе почему-то больше востребованы украинские игроки, чем российские.
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Cules2013
1611524529
да, но еврокубках уже много лет украинские клубы выступают явно лучше. причём не только ДК и Шахтёр, а буквально все, кто туда попадают.
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isakkobelini
1611552065
Смотреть РПЛ ну гораздо интересней чем УПЛ, но матч Шахтер Динамо топчик.
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