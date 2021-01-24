Украинский защитник «Чайки» Мигунов: «РПЛ объективно сильнее УПЛ»

Украинский защитник «Чайки» Александр Мигунов рассказал, почему перешел в команду из Песчанокопского.

– Какие были варианты продолжения карьеры?

– Были варианты остаться в Украине, звали в Казахстан, но решил выбрать «Чайку». Я родился и вырос в Донецке. Родителям будет проще ездить ко мне в гости. Плюс все говорят, что ФНЛ – хороший чемпионат, за которым следят. Хочу проявить себя на новом уровне.

Чемпионат России объективно сильнее чемпионата Украины. Хотелось бы попробовать свои силы и в РПЛ, но пока я в ФНЛ и хочу прогрессировать тут.