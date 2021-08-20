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  • «Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам

«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам

20 августа 2021, 18:23
9

Стало известно, почему сорвался переход в «Зенит» вратаря «Руха» Павла Павлюченко.

По информации «Чемпионата», петербургский клуб вышел из переговоров по финансовым причинам.

«Одна из основных причин срыва сделки в том, что «Зенит» рассчитывал потратить на покупку вратаря около 1 миллиона евро, однако «Рух» запросил 1,5 миллиона.

В итоге Павлюченко вернулся с просмотра обратно в Белоруссию», – сообщил источник «Чемпионата».

  • Павлюченко с 2017 года выступает за сборную Белоруссии.
  • В текущем сезоне 23-летний голкипер пропустил 12 голов в 19 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рух Павлюченко Павел
Комментарии (9)
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BRO_football
1629474106
Да какой там 1,5 млн евро? 10 мешков картошки его красная цена.
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Skull_Boy
1629474167
За то идиота от которого толку нет заплатили 40вник при реальной в стоимости в 10 млн и за 2ого идиота 20ку, где Фиорентина отказалась покупать его за 12, которые тогда просил Спортинг, а в итоге нашлись е_6ланы из России
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Garrincha58
1629477096
кто эту ерунду пишет неужели, если бы Зениту он так был сильно нужен они бы не заплатили 1,5
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rash1959
1629479171
По сороковке за инвалидов выкидывают, а тут полторашку зажали. Зато ему зарплату не надо платить, похлёбкой и картофаном обойдётся.
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dimkapopov
1629480167
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хряк СМ
1629485232
Зенит зажал 500 косарей, это утка, по откату не договорились.
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Frankfurt Am Main
1629488143
Показуха типа мы бедные
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житель СПб
1629493479
Вряд ли 500 тысяч - главная причина. Скорее всего - уровень игрока не устроил.
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