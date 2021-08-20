«Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам

Стало известно, почему сорвался переход в «Зенит» вратаря «Руха» Павла Павлюченко.

По информации «Чемпионата», петербургский клуб вышел из переговоров по финансовым причинам.

«Одна из основных причин срыва сделки в том, что «Зенит» рассчитывал потратить на покупку вратаря около 1 миллиона евро, однако «Рух» запросил 1,5 миллиона.

В итоге Павлюченко вернулся с просмотра обратно в Белоруссию», – сообщил источник «Чемпионата».