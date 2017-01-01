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    «Чемпионат»: «Зенит» отказался от белорусского вратаря Павлюченко по финансовым причинам

    Стало известно, почему сорвался переход в «Зенит» вратаря «Руха» Павла Павлюченко.

    По информации «Чемпионата», петербургский клуб вышел из переговоров по финансовым причинам.

    «Одна из основных причин срыва сделки в том, что «Зенит» рассчитывал потратить на покупку вратаря около 1 миллиона евро, однако «Рух» запросил 1,5 миллиона.

    В итоге Павлюченко вернулся с просмотра обратно в Белоруссию», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Павлюченко с 2017 года выступает за сборную Белоруссии.
    • В текущем сезоне 23-летний голкипер пропустил 12 голов в 19 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      dimkapopov 56 минут назад

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      Рейтинг: +8622

      Cleaner 1 час назад

      Что, Зениту, наконец то, ГАЗ ПЕРЕКРЫЛИ???

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      Рейтинг: +4041

      rash1959 1 час назад

      По сороковке за инвалидов выкидывают, а тут полторашку зажали. Зато ему зарплату не надо платить, похлёбкой и картофаном обойдётся.

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      Рейтинг: +2802

      Питерский князь 1 час назад

      Ну что, Семака опять подставят перед ЛЧ.

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      Рейтинг: +13979

      Garrincha58 1 час назад

      кто эту ерунду пишет неужели, если бы Зениту он так был сильно нужен они бы не заплатили 1,5

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      Рейтинг: +12695

      Skull_Boy 2 часа назад

      За то идиота от которого толку нет заплатили 40вник при реальной в стоимости в 10 млн и за 2ого идиота 20ку, где Фиорентина отказалась покупать его за 12, которые тогда просил Спортинг, а в итоге нашлись е_6ланы из России

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      Рейтинг: +10214

      BRO_football 2 часа назад

      Да какой там 1,5 млн евро? 10 мешков картошки его красная цена.

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      Рейтинг: +8622

      Cleaner > BRO_football 1 час назад

      Зенит - СКУПЕРДЯЙ!!!

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