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    Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко может перейти в «Зенит». Он прибыл на медосмотр

    Вратарь брестского «Руха» Павел Павлюченко близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс».

    23-летний голкипер уже прибыл на медосмотр в клуб из Санкт-Петербурга.

    • Павлюченко с 2017 года выступает за сборную Белоруссии.
    • В текущем розыгрыше чемпионата Белоруссии он пропустил 12 мячей в 18 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8762

      житель СПб 1 час назад

      Главный плюс - что иностранцем не является. А с вратарями у нас не так уж хорошо, как тут пишут. Но нам нужна звезда, которая будет выручать при ляпах защиты. (А они, увы, будут). И при стандартах. А этот парень ничем особо не выделяется.

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      Рейтинг: +1556

      Lenin26 1 час назад

      Интересно,но зачем?если честно не так уж и плохо у нас с вратарями.

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      Рейтинг: +21176

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Юры Жевнова работа.

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      Рейтинг: +3512

      Semenycch 1 час назад

      Интересный вратарь. Высокий, длиннорукий, с приличной реакцией. Не является иностранцем в Российском футболе.

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