Вратарь сборной Белоруссии Павлюченко может перейти в «Зенит». Он прибыл на медосмотр

Главный плюс - что иностранцем не является. А с вратарями у нас не так уж хорошо, как тут пишут. Но нам нужна звезда, которая будет выручать при ляпах защиты. (А они, увы, будут). И при стандартах. А этот парень ничем особо не выделяется.
Вратарь брестского «Руха» Павел Павлюченко близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спорт-Экспресс».
23-летний голкипер уже прибыл на медосмотр в клуб из Санкт-Петербурга.
- Павлюченко с 2017 года выступает за сборную Белоруссии.
- В текущем розыгрыше чемпионата Белоруссии он пропустил 12 мячей в 18 матчах.