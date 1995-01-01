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    Рух - результаты

    Город Брест
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт rukh.by/
    Тренер Александр Седнев
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2021
    30 тур
    		28 ноября, воскресенье 13:00 Рух 3:2 Динамо-Брест
    29 тур
    		20 ноября, суббота 13:00 Слуцк 3:0 Рух
    28 тур
    		5 ноября, пятница 18:00 Рух 2:0 Витебск
    27 тур
    		24 октября, воскресенье 15:30 Торпедо-БелАЗ 3:3 Рух
    26 тур
    		17 октября, воскресенье 15:00 Рух 1:3 Динамо
    25 тур
    		1 октября, пятница 17:30 Неман 0:1 Рух
    24 тур
    		25 сентября, суббота 20:00 Рух 2:2 БАТЭ
    23 тур
    		17 сентября, пятница 00:00 Спутник 0:3 Рух
    Тех. поражение
    22 тур
    		12 сентября, воскресенье 17:45 Славия-Мозырь 1:1 Рух
    21 тур
    		27 августа, пятница 18:30 Рух 1:0 Шахтер
    20 тур
    		21 августа, суббота 16:00 Сморгонь 1:1 Рух
    19 тур
    		13 августа, пятница 19:00 Рух 7:1 Ислочь
    18 тур
    		30 июля, пятница 20:30 Энергетик-БГУ 0:2 Рух
    17 тур
    		23 июля, пятница 20:30 Рух 1:0 Минск
    16 тур
    		17 июля, суббота 20:45 Гомель 0:0 Рух
    15 тур
    		4 июля, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 1:1 Рух
    14 тур
    		27 июня, воскресенье 18:00 Рух 1:0 Слуцк
    13 тур
    		19 июня, суббота 14:45 Витебск 0:0 Рух
    12 тур
    		13 июня, воскресенье 19:00 Рух 3:0 Торпедо-БелАЗ
    11 тур
    		28 мая, пятница 20:10 Динамо 0:1 Рух
    10 тур
    		22 мая, суббота 18:30 Рух 2:0 Неман
    9 тур
    		15 мая, суббота 20:30 БАТЭ 3:2 Рух
    8 тур
    		8 мая, суббота 14:30 Рух 2:0 Спутник
    7 тур
    		30 апреля, пятница 15:30 Рух 2:1 Славия-Мозырь
    6 тур
    		25 апреля, воскресенье 17:45 Шахтер 4:1 Рух
    5 тур
    		18 апреля, воскресенье 16:00 Рух 5:0 Сморгонь
    4 тур
    		10 апреля, суббота 14:00 Ислочь 0:1 Рух
    3 тур
    		4 апреля, воскресенье 18:00 Рух 0:0 Энергетик-БГУ
    2 тур
    		20 марта, суббота 20:00 Минск 2:2 Рух
    1 тур
    		13 марта, суббота 16:00 Рух 1:1 Гомель
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