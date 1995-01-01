Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2021
|30 тур
|28 ноября, воскресенье
|13:00
|Рух
|3:2
|Динамо-Брест
|29 тур
|20 ноября, суббота
|13:00
|Слуцк
|3:0
|Рух
|28 тур
|5 ноября, пятница
|18:00
|Рух
|2:0
|Витебск
|27 тур
|24 октября, воскресенье
|15:30
|Торпедо-БелАЗ
|3:3
|Рух
|26 тур
|17 октября, воскресенье
|15:00
|Рух
|1:3
|Динамо
|25 тур
|1 октября, пятница
|17:30
|Неман
|0:1
|Рух
|24 тур
|25 сентября, суббота
|20:00
|Рух
|2:2
|БАТЭ
|23 тур
|17 сентября, пятница
|00:00
|Спутник
|0:3
|Рух
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Тех. поражение
|22 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:45
|Славия-Мозырь
|1:1
|Рух
|21 тур
|27 августа, пятница
|18:30
|Рух
|1:0
|Шахтер
|20 тур
|21 августа, суббота
|16:00
|Сморгонь
|1:1
|Рух
|19 тур
|13 августа, пятница
|19:00
|Рух
|7:1
|Ислочь
|18 тур
|30 июля, пятница
|20:30
|Энергетик-БГУ
|0:2
|Рух
|17 тур
|23 июля, пятница
|20:30
|Рух
|1:0
|Минск
|16 тур
|17 июля, суббота
|20:45
|Гомель
|0:0
|Рух
|15 тур
|4 июля, воскресенье
|20:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Рух
|14 тур
|27 июня, воскресенье
|18:00
|Рух
|1:0
|Слуцк
|13 тур
|19 июня, суббота
|14:45
|Витебск
|0:0
|Рух
|12 тур
|13 июня, воскресенье
|19:00
|Рух
|3:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|28 мая, пятница
|20:10
|Динамо
|0:1
|Рух
|10 тур
|22 мая, суббота
|18:30
|Рух
|2:0
|Неман
|9 тур
|15 мая, суббота
|20:30
|БАТЭ
|3:2
|Рух
|8 тур
|8 мая, суббота
|14:30
|Рух
|2:0
|Спутник
|7 тур
|30 апреля, пятница
|15:30
|Рух
|2:1
|Славия-Мозырь
|6 тур
|25 апреля, воскресенье
|17:45
|Шахтер
|4:1
|Рух
|5 тур
|18 апреля, воскресенье
|16:00
|Рух
|5:0
|Сморгонь
|4 тур
|10 апреля, суббота
|14:00
|Ислочь
|0:1
|Рух
|3 тур
|4 апреля, воскресенье
|18:00
|Рух
|0:0
|Энергетик-БГУ
|2 тур
|20 марта, суббота
|20:00
|Минск
|2:2
|Рух
|1 тур
|13 марта, суббота
|16:00
|Рух
|1:1
|Гомель